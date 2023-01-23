Yarıyıl tatilinin gelmesi ile birlikte karne ve diğer belgeler hakkında birçok detay merak ediliyor ve Onur belgesi nasıl alınır? Sorusu da merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Onur belgesi almak için ne gerekiyor? Sorusu, Onur belgesi almak isteyen öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Onur belgesi nasıl alınır? Onur belgesi almak için ne gerekiyor?

Onur belgesi nasıl alınır? Sorusu, yarıyıl tatilinin başlamasının ardından öğrencilerin gündeminde yer aldı. Onur belgesi almak isteyen öğrenciler, internet üzerinde Onur belgesi nasıl alınır? Onur belgesi almak için ne gerekiyor? Sorularına yanıt arıyor. Peki, Onur belgesi nasıl alınır? Onur belgesi almak için ne gerekiyor?

ONUR BELGESİ NASIL ALINIR?

Örnek öğrenci davranışlarında ve güzel örnek davranışlarda bulunan öğrenciler verilen Onur belgesi, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre belge şartları şu şekilde sıralanıyor;

(1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.