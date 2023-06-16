Onur belgesi nasıl alınır, nedir? Onur belgesi kimlere verilir, kaç puanla alınır? soruları araştırılıyor. Öğrenciler için karnelerin verileceği heyecanlı günler yaklaşıyor. Karnelerin yanı sıra öğrenciler, Onur Belgesi'nin ne olduğunu ve nasıl alındığını araştırmaya başladı. Onur belgesi nasıl alınır, nedir? Onur belgesi kimlere verilir, kaç puanla alınır? merak ediliyor. Peki, Onur belgesi nasıl alınır, nedir? Onur belgesi kimlere verilir, kaç puanla alınır?

Onur belgesi nasıl alınır, nedir? Onur belgesi kimlere verilir, kaç puanla alınır? soruları sıklıkla araştırılıyor. Okullarda karnelerin verileceği gün yaklaşırken öğrenciler Onur Belgesi'nin ne olduğunu merak ediyor. Onur belgesi nasıl alınır, nedir? Onur belgesi kimlere verilir, kaç puanla alınır? gündeme geliyor. Onur belgesi nasıl alınır, nedir? Onur belgesi kimlere verilir, kaç puanla alınır? Detaylar haberimizdedir…

ONUR BELGESİ NEDİR?

Onur Belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim kurumlarında başarılı ve örnek davranışlar sergileyen öğrencilere verilen bir ödüldür. Onur Belgesi, öğrencilerin hem okul içinde hem de okul dışında gösterdikleri davranışları dikkate alarak verilir.

ONUR BELGESİ NASIL ALINIR?

Onur Belgesi alma şartları, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Şartlar şu şekildedir:

Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili bir şekilde kullanarak örnek olmak.

Bilimsel projelere katılmak, sosyal etkinliklere liderlik yapmak, yapılan etkinliklere üstün başarı göstermek ve eğitime katkıda bulunmak.

Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede örnek davranışlar sergilemek.

Görgü kurallarına uymak ve insan ilişkilerinde örnek olmak.

Trafik kurallarına uymak ve trafikte örnek davranışlar sergilemek.

Bilişim araçlarını kullanırken iyi örnek olacak davranışlar sergilemek.

Okula ve derslere düzenli olarak devam etmek ve arkadaşlarına iyi bir örnek olmak.

Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak gibi davranışlardan en az birini göstermek.

Bu şartları sağlayan öğrenciler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir veya teşekkür belgesi almış olsalar dahi Onur Belgesi ile ödüllendirilir.

Ayrıca, öğretmenler kurulu, ders yılı başında belirli davranışların da Onur Belgesi ile ödüllendirilebileceğini belirleyebilir. Bu davranışlar, okul yönetimi tarafından onur kuruluna ve öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

Onur Belgesi, öğrencilere motivasyon sağlamak, başarıyı teşvik etmek ve örnek davranışları ödüllendirmek amacıyla verilen bir belgedir.