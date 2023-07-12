Onur Belgesi, çeşitli kurumlar, okullar veya topluluklar tarafından, olağanüstü başarı veya üstün performans gösteren kişilere verilen bir ödüldür. Genellikle akademik veya mesleki alanlarda üstün başarı bulundurularak verilir. Peki, Onur Belgesi nasıl alınır, ne işe yarar? Yüksek Onur Belgesi nasıl alınır? Onur Belgesi nasıl alınır ilkokul, ortaokul, lise, üniversite? onur belgesi kaç puanla alınır 2023? Onur Belgesi kimlere verilir, ne işe yarar?

Onur Belgesi, kişinin başarılarını tanımak, teşvik etmek ve ödüllendirmek için verilir. Bu belge, kişinin akademik veya mesleki geçmişinde değerli bir referans olabilir. Aynı zamanda, iş başvurularında veya eğitim başvurularında kişinin üstün başarısını vurgulamak için kullanılabilir. Onur Belgesi, kişinin toplumda ve mesleğinde saygın bir konuma sahip olduğunu gösteren bir semboldür. Peki, Onur Belgesi nasıl alınır, ne işe yarar? Yüksek Onur Belgesi nasıl alınır? Onur Belgesi nasıl alınır ilkokul, ortaokul, lise, üniversite? onur belgesi kaç puanla alınır 2023? Onur Belgesi kimlere verilir, ne işe yarar? İşte detaylar…

ONUR BELGESİ NASIL ALINIR, NE İŞE YARAR 2023?

Öğrenciler, dönemin sonuna yaklaşırken karne heyecanını hissetmeye başladı. Takdir ve Teşekkür Belgesiyle ödüllendirilecek olan öğrenciler, dönem boyunca gösterdikleri çaba ve başarılarının karşılığını alacaklar. Takdir ve Teşekkür Belgesi, öğrencilerin döneme ait not ortalamaları dikkate alınarak verilirken, Onur Belgesi için farklı bir yöntem izlenmektedir. Onur Belgesi, Bakanlık tarafından belirlenen yönetmelikte belirtilen kriterleri karşılayan öğrencilere verilmektedir. Bu belge, okulda ve çevresinde kuralara uyan, görgü kurallarına önem veren, insan ilişkilerinde çevresine örnek olan ve arkadaşlarına ilham veren öğrencilere verilmektedir.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre ödül belgesi şartları şöyle sıralanıyor;

(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak, gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

YÜKSEK ONUR BELGESİ NASIL ALINIR?

Normal Süresi İçinde Mezun Duruma Gelen, 18/8/2012 Tarihli Ve 28388 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hükümlerine Göre Disiplin Cezası Almamış Olan VeNot Ortalaması En Az 3.00 En Çok 3.49 Olanlar Onur,Not Ortalaması En Az 3.50 Ve Daha Yüksek Olanlar Yüksek Onur Öğrencisi Olarak Mezun Olurlar.Bu Öğrencilere Durumlarını Belirten Özel Bir Belge, Diplomaları İle Birlikte Verilir.Öğrencilerin Başarı Belgeleri, Eğitim Birimleri Tarafından Kendilerine Veya Noter Onaylı Vekillerine VerilirYaz Öğretimi Bu Madde Kapsamında Normal Eğitim-Öğretim Süresinin Hesabında Dikkate Alınmaz