Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimi için hazırlıklar sürerken Onur Akın milletvekili aday adayı mı oldu? Merak ediliyor ve araştırılıyordu. Sanatçı Onur Akın hangi partiden milletvekili aday adayı? Gündemde yer alıyor. Peki, Onur Akın milletvekili aday adayı mı oldu? Sanatçı Onur Akın hangi partiden milletvekili aday adayı?

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular devam ediyor. Bir süredir gündemde yer almakta olan Onur Akın milletvekili aday adayı mı oldu? Sorusu araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Onur Akın milletvekili aday adayı mı oldu? Sanatçı Onur Akın hangi partiden milletvekili aday adayı?

ONUR AKIN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI MI OLDU?

Sosyal medya hesabından sık sık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Onur Akın, siyasete atıldı. Akın, CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan sanatçı, sadece kendisiyle ilgili yapılan paylaşımları yayınladı.

ONUR AKIN KİMDİR?

Onur Akın, 6 Mart 1967 tarihinde Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğdu. Babasının tayini nedeniyle 3 aylıkken İstanbul'un Beykoz ilçesinde yaşamaya başladı. İlkokul eğitimini Paşabahçe İlköğretim Okulu'nda, ortaokul eğitimini Paşabahçe Ortaöğretim Okulu'nda ve lise eğitimini Paşabahçe Ferit İnal Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

İlk müzik derslerini babası ve ağabeyinden aldı ve ilk enstrümanı mandolindir. Ardından bağlama ile, lisede müzik öğretmeni Dr. Zihni Bey'in desteğiyle "Batı müziği" ile tanıştı. Onur Akın, 1987 yılında kurduğu "Grup Baran" adlı müzik gurubu ile ilk albümünü "Yediveren" adı ile 1989 yılında çıkardı. Hem şair, hem de besteci olan Onur Akın, kendine ait Eylül Müzik şirketini kurmuştur. Müzik hayatının başından bu yana yurt içi ve yurt dışında pek çok konser verdi. Beste çalışmalarına Ruhi Su'nun sesinden ve müziğinden etkilenmesi nedeniyle başladı. Kendi şiirlerinin yan ısıra çok önemli şairlerin de şiirlerini besteledi. Onur Akın, 1991 yılında ressam Hanife Sevim Akın ile evlendi. Eylül Türkü Akın adında bir kızı vardır.