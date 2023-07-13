Tenis oyuncusu Ons Jabeur'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Ons Jabeur kimdir, aslen nereli, mesleği ne, hangi sporu yapıyor, hangi takımda? Ons Jabeur ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ons Jabeur geliyor. Peki, Ons Jabeur kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tenisçi Ons Jabeur'un hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ONS JABEUR KİMDİR?

Ons Jabeur (28 Ağustos 1994 doğumlu) Tunuslu bir profesyonel tenis oyuncusu. Kariyer rekorları kıran Ons Jabeur, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) dünya sıralamasında 2 numaraya sahiptir. Jabeur, şu anda Tunuslu 1 numaralı oyuncu ve WTA ve ATP sıralamalarında en yüksek sırada yer alan Afrikalı ve Arap tenisçidir. WTA Tour'da dört tekler şampiyonluğunun yanı sıra ITF Circuit'te on bir tekler ve bir çiftler şampiyonluğu kazandı. Jabeur, 2022'de hem Wimbledon hem de ABD Açık'ta ikinci oldu ve büyük bir tekler finaline ulaşan ilk Kuzey Afrikalı, Müslüman ve Arap oyuncu oldu.

Jabeur, tenisle ilk olarak üç yaşında annesi tarafından tanıştırıldı. 2010 ve 2011'de Fransa Açık'ta iki küçükler büyük kızlar tekler finaline ulaştı, ikincisini kazandı ve 1964'ten beri küçükler dalında kazanan ilk Afrikalı Arap oldu. 2017'de WTA Tour'da daha düzenli olarak yarışıyor. 2019'da Yılın Arap Kadını Ödülü'nü kazandı. 2020 Avustralya Açık'ta Jabeur, 2021 Wimbledon Şampiyonası'nda tekrarlanan bir başarı ile büyük bir çeyrek finale ulaşan ilk Afrikalı veya Arap kadın oldu. . Ayrıca 2021 Birmingham Classic'te WTA Tour unvanını kazanan ilk Afrikalı Arap kadın oldu. Jabeur, bir WTA 1000 etkinliği olan 2022 Madrid Açık'ta bugüne kadarki en büyük unvanını kazandı ve bu seviyede kazanan ilk Afrikalı, Tunuslu ve Arap oyuncu oldu. Başarıları, Afrika kıtasında tenis profilini yükseltmekle tanınır.