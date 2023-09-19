Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Onno Tunç hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Onno Tunç'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Onno Tunç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Onno Tunç hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Onno Tunç hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Onno Tunç'un hayatını araştırıyor. Peki, Onno Tunç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Onno Tunç hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ONNO TUNÇ KİMDİR?

Onno Tunç, asıl adıyla Ohannes Tunçboyacı, (20 Aralık 1948, Feriköy, Şişli, İstanbul - 14 Ocak 1996, Armutlu, Yalova), Türkiye Ermenisi müzisyen ve bestecidir. Hazırladığı düzenleme ve bestelerle 1980'ler ve 1990'larda Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biriydi. 1945, Bir Zamanlar Deli Gönlüm, Sen Ağlama, Git, Geri Dön, Değer mi, Hadi Bakalım, Gir Kanıma, Vurulmuşum Sana, Şinanay, Seni İstiyorum, Şov Yapma, Olay Olay, İyisin ve Ben Yoldan Gönüllü Çıktım gibi bestelerle Türk müzik tarihindeki öne çıkan isimlerden biri hâline gelmiştir.Onno Tunç, 1948 yılında İstanbul'un Feriköy semtinde doğdu. Babasının adı Setrak, annesinin ismi de Valantin'dir. Türk pop müziğine besteci ve aranjör (düzenlemeci) olarak eserler kazandırdı. Aynı zamanda basgitaristtir.

Müziğe kilise korolarında şarkı söyleyerek başladı. Lise yıllarında Black Stones adlı bir müzik grubu kurdu. 1965 yılında Üstün Poyraz Set Orkestrası ile profesyonel müzik yaşamına basgitaristlik ile adım attı. 1967'de Emin Fındıkoğlu orkestrasında caz müziğe başladı. İlerleyen yıllarda Durul Gence ve Süheyl Denizci orkestralarıyla çalışarak müzik tecrübesini artırdı.

1970'lerde aranjörlüğüyle ismini duyurdu. O dönem Özdemir Erdoğan, Nilüfer, Bülent Ortaçgil, Gülden Karaböcek, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Gökben, Romalı Perihan, Salim Dündar, Asu Maralman, Neco, Lale Belkıs, Tanju Okan, İbrahim Sesigüzel, Bilgen Bengü, Turgay Merih, Gülistan Okan, Kerem Yılmazer, Serpil Barlas, Grup Nazar ve Atilla Atasoy gibi isimlerin albümlerine katkıda bulundu. 1973'te The Bracelet/Melissa başlıklı bir albüm hazırladı. Sözünü Çiğdem Talu'nun yazdığı, Tunç'un ilk bestelerinden biri olan Söz Sevgilim Söz, Cömert Baykent tarafından seslendirildi. Sayısız kez Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finalleri'nde besteci ve aranjör olarak yer alıp 1978 ve 1981 yıllarında aranjör ve orkestra şefi olarak bu yarışmada Türkiye'yi temsil etti.

Nükhet Duru'nun 1981'de yayınladığı, bestesi Tunç'a ait Seninle şarkısını dinlemesinin ardından Sezen Aksu, Onno Tunç ile tanıştı ve Tunç'tan ders almaya başladı. Daha sonra Aksu'nun Şan Tiyatrosu'ndaki programı sırasında birlikte çalışmaya başladılar. Nilüfer'84 albümünün müzik yönetmenliğini üstenmesinin ardından uzun yıllar sadece Sezen Aksu ve ekibi ile çalıştı. 1984 tarihli Sen Ağlama albümünden, 1991 yılında Gülümse albümüne dek, sözlerini Sezen Aksu ile Aysel Gürel'in yazdığı birçok şarkının beste ve düzenlemesi Onno Tunç imzası taşır.

90'lı yıllarda Aşkın Nur Yengi, Bülent Ortaçgil, Harun Kolçak, Nilüfer, Zerrin Özer, Zuhal Olcay ve Ayşegül Aldinç albümlerinin müzik yönetmenliğini üstlendi. Asya, Yeşim Salkım, Bendeniz, Emel Müftüoğlu ve Rüya Ersavcı'nın çeşitli albümlerinde Tunç tarafından bestelenen veya düzenlenen şarkılar yer aldı. Ölümünden önce en son Levent Yüksel'in 2. CD'si ve Sezen Aksu'nun Düş Bahçeleri başlıklı albümleri üzerinde çalışıyordu.

Ayrıca Aaahh Belinda, Yağmur Kaçakları, Rumuz Goncagül, Büyük Yalnızlık, Tersine Dünya, Eylül ve Dünden Sonra Yarından Önce filmlerinin müziklerini besteledi. Pop müzik bestelerinin yanı sıra solo saksafon ve orkestra için Su başlıklı bir bestesi vardır. Bülent Ortaçgil'in Benimle Oynar Mısın?, Okay Temiz'in Zikir ve Nükhet Ruacan'ın Ruacan başlıklı albümleri ile MFÖ'nün Yalnızlık Ömür Boyu ve Mustafa Sandal'ın Beni Ağlatma şarkılarında basgitar çaldı. Yaptığı düzenlemelerdeki armoniler, orkestralama tekniği ve yakaladığı sound ile Türkiye'deki pek çok müzisyen tarafından takip edildi.

Onno Tunç, 1996 yılında Bursa'dan İstanbul'a dönerken, 14 Ocak Pazar günü arkadaşı Hasan Kanık ile birlikte kullanmakta oldukları aynı uçuş grubundan (Bonair) arkadaşları Nurettin Hasman'a ait Bonanza tipi uçağın Selimiye köyü yakınlarında düşmesi sonucu arkadaşı Hasan Kanık ile birlikte hayatını kaybetti. Cenaze töreni için kardeşi Arto Tunç'un yurt dışından dönmesi beklendi ve Onno Tunç ölümünden beş gün sonra (19 Ocak 1996 günü) Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde yapılan cenaze ayininden sonra Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

Sanatçının ölümünün 11'inci yılı anısına özel olarak bir albüm hazırlandı. Bu albümde pek çok sanatçı kendi seçtikleri Onno Tunç şarkılarını seslendirdi. Onno Tunç Şarkıları 2007 yılında Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Zerrin Özer, Nilüfer gibi müziğin devleriyle Şebnem Ferah, Sertab Erener, Levent Yüksel, Mor ve Ötesi, Ceza, Emre Altuğ, Hüsnü Şenlendirici ve Aylin Aslım'ın seslendirdiği şarkılarla yayınlandı. Göksel, Işın Karaca, Yonca Lodi ve Zeynep Dizdar gibi isimler de kendi albümlerinde Tunç'un bestelerini seslendirdiler.

Onno Tunç, 13 Ekim 1969'da ilk eşi Canan Ateş ile evlendi. Ayda ve Selin isimli iki kızı vardır.