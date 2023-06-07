Son zamanlarda sosyal medyada büyük tartışma konusu olan Onlyfans an itibariyle Türkiye'de yasaklandı. Konu hakkında vatandaşlar detayları merak etti. Peki, Onlyfans yasaklandı mı? Onlyfans Türkiye'de yasaklandı mı, engellendi mi? Onlyfans Türkiye'de kapatıldı mı, tekrar açılacak mı? İşte detaylar...

OnlyFans, merkezi Londra'da bulunan bir içerik abonelik iş modeli hizmetidir. OnlyFans Türkiye'de kapatılacak mı merak ediliyordu. Konu hakkında büyük bir gelişme yaşandı. Peki, Onlyfans Türkiye'de yasaklandı mı, engellendi mi? Onlyfans Türkiye'de kapatıldı mı, tekrar açılacak mı? İşte bilgiler...

ONLYFANS TÜRKİYE'DE YASAKLANDI MI?

Onlyfans 7 Haziran 2023 Çarşamba günü Türkiye'de yasaklandı.

ONLYFANS KAPANDI MI, ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

Bugün alınan kararla Onlyfans'a Türkiye'den girişler engellendi. Fakat yurt dışından uygulamaya giriş yapılabiliyor.

Onlyfans resmi sitesine girince aşağıdaki uyarıyı veriyor:

ONLYFANS NEDİR?

OnlyFans, merkezi Londra'da bulunan bir içerik abonelik iş modeli hizmetidir. İçerik yaratıcıları, kendilerine üye olan kullanıcılardan (hayranlar) para kazanabilir. Hizmet, se*s işçileri arasında popülerdir ve genellikle se*s işçileri ile ilişkilendirilir. Aynı zamanda fiziksel spor uzmanları ve müzisyenleri gibi diğer türlerden içerik yaratıcıları barındırıyor.

Ekim 2018'de, MyFreeCams'in sahibi Leonid Radvinsky, ana şirket Fenix ??International Limited'in %75'inden fazlasına sahip olarak önemli bir kontrol sahibi oldu.

19 Ağustos 2021 itibarıyla OnlyFans ekibi finansal anlaşma sağladıkları şirketlerin politikalarından ötürü 1 Ekim 2021'den itibaren artık OnlyFans'ta po*nografik içeriğin paylaşılamayacağını duyurdular. Daha sonra bu karardan vazgeçtiklerini açıkladılar.