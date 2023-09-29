Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan OnlyFans, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, OnlyFans ne demek? OnlyFans anlamı ne? İşte, OnlyFans kelimesinin anlamı!

OnlyFans ne demek? OnlyFans anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen OnlyFans kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, OnlyFans anlamı ne? OnlyFans ne demek?

ONLYFANS NE DEMEK?

OnlyFans, merkezi Londra'da bulunan bir içerik abonelik iş modeli hizmetidir. İçerik yaratıcıları, kendilerine üye olan kullanıcılardan (hayranlar) para kazanabilir. Hizmet, seks işçileri arasında popülerdir ve genellikle seks işçileri ile ilişkilendirilir. Aynı zamanda fiziksel spor uzmanları ve müzisyenleri gibi diğer türlerden içerik yaratıcıları barındırıyor.

Ekim 2018'de, MyFreeCams'in sahibi Leonid Radvinsky, ana şirket Fenix International Limited'in %75'inden fazlasına sahip olarak önemli bir kontrol sahibi oldu.

19 Ağustos 2021 itibarıyla OnlyFans ekibi finansal anlaşma sağladıkları şirketlerin politikalarından ötürü 1 Ekim 2021'den itibaren artık OnlyFans'ta pornografik içeriğin paylaşılamayacağını duyurdular. Daha sonra bu karardan vazgeçtiklerini açıkladılar.

Türkiye'de, 6 Haziran 2023 tarihinde CİMER'e sitenin kapatılması yönünde şikayet kampanyası başlatıldı. 7 Haziran 2023 tarihinde siteye erişim engeli getirildi.