OnlyFans kapandı mı, neden kapandı, erişim engeli mi geldi 2023? 7 Haziran OnlyFans Türkiye'de engellendi mi, neden açılmıyor? OnlyFans nedir, ne deme

Son dakika gelen haberlere göre Türkiye'de OnlyFans'a erişim engeli getirildi. Bunun ardından vatandaşlar detayları merak etti. Peki, OnlyFans kapandı mı, neden açılmıyor, erişim engeli mi geldi 2023? 7 Haziran OnlyFans Türkiye'de engellendi mi? OnlyFans nedir, ne demek? İşte detaylar...

OnlyFans, merkezi Londra'da bulunan bir içerik abonelik iş modeli hizmetidir. OnlyFans Türkiye'de kapatılacak mı merak ediliyordu. Konu hakkında büyük bir gelişme yaşandı. OnlyFans kapandı mı, neden kapandı, erişim engeli mi geldi 2023? 7 Haziran OnlyFans Türkiye'de engellendi mi, neden açılmıyor? OnlyFans nedir, ne demek? İşte ayrıntılar...

ONLYFANS KAPANDI MI, ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

7 Haziran 2023 bugün Onlyfans'a Türkiye'den erişimler engellendi. Onlyfans web sitesine girildiğinde aşağıdaki uyarı veriliyor.

ONLYFANS NEDEN KAPANDI?

Son zamanlarda gündem olan Onlyfans hakkında birçok kullanıcı CİMER'e şikayette bulunmuştu. Yapılan çok sayıda şikayetlerin ardından Onlyfans'a bugün erişim engeli getirildi. Siteye yurt dışından erişim sağlanabiliyor.

ONLYFANS NEDİR?

OnlyFans, merkezi Londra'da bulunan bir içerik abonelik iş modeli hizmetidir. İçerik yaratıcıları, kendilerine üye olan kullanıcılardan (hayranlar) para kazanabilir. Hizmet, se*s işçileri arasında popülerdir ve genellikle se*s işçileri ile ilişkilendirilir. Aynı zamanda fiziksel spor uzmanları ve müzisyenleri gibi diğer türlerden içerik yaratıcıları barındırıyor.

Ekim 2018'de, MyFreeCams'in sahibi Leonid Radvinsky, ana şirket Fenix ??International Limited'in %75'inden fazlasına sahip olarak önemli bir kontrol sahibi oldu.

19 Ağustos 2021 itibarıyla OnlyFans ekibi finansal anlaşma sağladıkları şirketlerin politikalarından ötürü 1 Ekim 2021'den itibaren artık OnlyFans'ta po*nografik içeriğin paylaşılamayacağını duyurdular. Daha sonra bu karardan vazgeçtiklerini açıkladılar.