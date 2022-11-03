2022-KPSS Ön Lisans Sınav Sonuçları açıklandı. Sınav sonucunu öğrenen adaylar, tercih kılavuzunu araştırmaya başladı. Önlisans tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Önlisans tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2022 Önlisans tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022- Kpss Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınava giren öğrenciler, tercih kılavuzunu araştırmaya başladı. 2022 Önlisans tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.Peki, Önlisans tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2022 Önlisans tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde....

ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2022-KPSS Ön Lisans Sınav Sonuçları açıklandı. 9 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlandığını açıklayan ÖSYM, adayların sınav sonuçları için https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

2022 ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı. 2022 Önlisans tercih kılavuzunun ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili resmi bir bilgi bulunmamaktadır.