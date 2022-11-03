Önlisans tercih kılavuzu 2022 ne zaman yayınlanacak?
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KPSS Ön Lisans sonuçları a açıklanmasıyla birlikte KPSS Ön Lisans tercih kılavuzuyla ilgili açıklama bekleniyor. Peki, ön lisans tercih kılavuzu 2022 ne zaman yayınlanacak?
Kpss Önlisans sonuçları açıklandı. Bu olay sonrasında gözler ÖSYM'ye çevrildi. Sınava giren adaylar KPSS Önlisans tercih kılavuzu araştırması yapmaya başladı. Peki, Önlisans tercih kılavuzu 2022 ne zaman yayınlanacak?
KPSS ÖN LİSANS TERCİH KLAVUZU YAYINLANDI MI?
09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Henüz kılavuz ÖSYM tarafından yayınlanmadı. Kılavuz açıklandığında sizlerle paylaşacağız.