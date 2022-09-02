Önlisans KPSS ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Önlisans ne zaman, hangi gün?
Gündem Haberleri
KPSS sınavlarına girecek olan adaylar araştırmalarını sürdürüyor. KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül itibariyle başvuruya açıldı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar başvurularını yapacak. Peki, Önlisans KPSS ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Önlisans ne zaman, hangi gün?
ÖSYM yeni sınav takvimine göre önlisans KPSS ne zaman katılım sağlayacak adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, Önlisans KPSS ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Önlisans ne zaman, hangi gün? İşte detaylar haberimizde...
ÖNLİSANS KPSS NE ZAMAN?
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek.
YENİ KPSS TAKVİMİ
022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,
18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,
13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek.