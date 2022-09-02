Önlisans KPSS ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Önlisans ne zaman, hangi gün?

KPSS sınavlarına girecek olan adaylar araştırmalarını sürdürüyor. KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül itibariyle başvuruya açıldı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar başvurularını yapacak. Peki, Önlisans KPSS ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Önlisans ne zaman, hangi gün?