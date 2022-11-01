9 Ekim'de uygulanan KPSS Ön Lisans oturumunun başarı puanları için merak ve sabırsızlık duygusu günden güne artıyor. ÖSYM 2022 sınav takviminde KPSS sonuçları tarihini açıkladı. Adaylar ise KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak arayışına girdi. Peki, Önlisans KPSS açıklandı mı? KPSS Önlisans ne zaman açıklanacak?

Kpss ön lisans sınav sonuçları için ÖSYM takvimi kapsamında değerlendirme sürecine devam ediliyor. Yüz binlerce kişinin kamuda memur olabilme hayaliyle katılım sağladığı KPSS ön lisans sınavı, 9 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmişti. KPSS sonuçları ile aldıkları puanları tercih aşamasında kullanabilecek olan adaylar, bu kapsamda bekleyişe geçecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak? Önlisans KPSS açıklandı mı? KPSS Önlisans ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS önlisans sınavında adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarından 120 soru yöneltildi. Adaylar KPSS önlisans sonuçları ile birlikte iki yıl boyunca kamu kurumlarında açılan kadrolara başvuru yapabilecekler. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre KPSS önlisans sınav sonuçları 3 Kasım'da erişime açılacak. ÖSYM'nin gündeminde sınav sonuçlarının belirlenen takvimden önce açıklanması bulunmuyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin sınav takvimindeki bilgiye göre KPSS sonuçları 3 Kasım 2022 Perşembe günü erişime açılacak.