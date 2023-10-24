Önlemini önceden almış! Thomas Tuchel'den Icardi hakkında bomba yorum

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu. Icardi hakkında konuşan Tuchel, "Dün akşam 'Mauro Icardi oynamaz' bilgisi gelmişti. Esame listesi geldiğinde ismini gördüğümüzde taktiksel bir değişime gitmedik, çünkü zaten oynayacakmış gibi düşünmüştük. Ağrılar içinde de olsa oynayabildiğini bildiğim bir oyuncu" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde kayıpsız devam eden Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray maçının ardından konuştu.

"HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET"

Mücadeleyi değerlendiren Alman hoca, "Şampiyonlar Ligi arenası çok zorlu anlara tanıklık eder. Galatasaray da gücünü ispatlamış, başarılı bir takım. Burası Şampiyonlar Ligi. Bu tür mücadele edilmesi gereken arenada da sağlam durmanız gerekiyor. Dolayısıyla hak edilmiş bir galibiyet. Uzun zamandır kaybetmiyoruz ama hiçbir maçın favorisi yoktur. Kopenhag olur, Galatasaray olur her zaman aynı ciddiyette reaksiyon göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

"ICARDI'NİN OYNAYACAĞINI BİLİYORDUM"

Galatasaray'ın yıldızı Icardi hakkında da konuşan Tuchel, "Dün akşam 'Mauro Icardi oynamaz' bilgisi gelmişti. Esame listesi geldiğinde ismini gördüğümüzde taktiksel bir değişime gitmedik, çünkü zaten oynayacakmış gibi düşünmüştük. Ağrılar içinde de olsa oynayabildiğini bildiğim bir oyuncu" dedi.