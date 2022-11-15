Onlarla Konuşuyorum rap sözleri! Defkhan ft. Sagopa Kajmer - Onlarla Konuşuyorum şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Defkhan ve Sagopa Kajmer'in birlikte söyledikleri Onlarla Konuşuyorum şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 700 bin izlenme ve 50 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Onlarla Konuşuyorum sözleri nelerdir? Onlarla Konuşuyorum rap şarkısı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Defkhan ft. Sagopa Kajmer - Onlarla Konuşuyorum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ONLARLA KONUŞUYORUM ŞARKI SÖZLERİ
Onlarla konuşuyorum, beni duyduklarını sanıp avunuyorum öyle
Onlarla konuşuyorum ama çiçeklerimi büyümeye ikna edemiyorum
Yey, yey
(Kısım 1: Sagopa Kajmer)
İçine düştüğüm bu kâğıtların içinde yıllarımla (Hah)
İçime işleyen hüzünlü yaylılarla (Hah), içten içe ağrılarla (Wow)
İçimden geçen kara katarla (Hah)
Saçının dört teli kopmuş yaşlı gitarla yoldayım
Yıllar yalanları ısıtıp ısıtıp önüme (Hah) koyuyo' kenarda soğururken ben (Eh, eh)
Yutması zor hapları yutmuşça yapıp, çıkarıp ağzımdan atıyorum gizliden (Ha)
Artık sağlam ayaklarla eziyorum kaldırımları (Hah)
Arsızların üstüne düşürüyo'm yıldırımları (Şıp)
Kanatmadan acıtıyorum, yıldırdım onları (Ah)
Ayların elinden tuttum ve gezdiriyorum yılları
Devirdik bir günü daha
Dağ gibi sağlam, orkideler gibi narin (Aah, ah)
(Nakarat Bölümü : Sagopa Kajmer)
Onlarla konuşuyorum, beni duyduklarını sanıp avunuyorum öyle
Onlarla konuşuyorum ama çiçeklerimi büyümeye ikna ?demiyorum
Onlarla konuşuyorum, beni duyduklarını sanıp avunuyorum öyle
Onlarla konuşuyorum ama çiç?klerimi büyümeye ikna edemiyorum
(Kısım 2: Defkhan & Sagopa Kajmer)
(Yo)
Gurbette doğdum, hep oldum sizlerden ayrı dilim
Doydu karnım, doğru, korku kaldı, kaldı kaygı içim
Zihnime kazınan kurşun kalemli kaydı silin
Kâğıt olmak için ölen tüm ağaçların hatırı için (Hey)
Rüzgâra karıştım, beni kopardılar dalımdan
Yürür müsün benle bir gün beş parasız kalırsam? (Yo)
Denize düşsem, boğulsam, doğrulsam, yılana sarılsam
Hiçbi' şeyim olmasın doyarsın kanımdan be homie
Dünlerim zifirî karanlık, yaşandıkça yaşlandık, aslında kaybettik yarından
Güneş yarıp gökyüzünü iner dondurucu sokaklara
Yer altında bedenim, zihnim; korkutucu noktalarda (Wow)
Çiçek açar mı sonbaharda?
Gayemiz bu, yürümek işte denk gelmeden bombalara
Bu altmış yıllık konaklama ya da yetmiş ortalama
Bir rüyadan ibaret, dünyalara doymasan da (Sago)
(Nakarat Kısmı : Sagopa Kajmer)
Onlarla konuşuyorum, beni duyduklarını sanıp avunuyorum öyle
Onlarla konuşuyorum ama çiçeklerimi büyümeye ikna edemiyorum
Onlarla konuşuyorum, beni duyduklarını sanıp avunuyorum öyle
Onlarla konuşuyorum ama çiçeklerimi büyümeye ikna edemiyorum
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