Onlarla Konuşuyorum rap sözleri! Defkhan ft. Sagopa Kajmer - Onlarla Konuşuyorum şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Defkhan ft. Sagopa Kajmer - Onlarla Konuşuyorum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ONLARLA KONUŞUYORUM ŞARKI SÖZLERİ

Onlarla konuşuyorum, beni duyduklarını sanıp avunuyorum öyle

Onlarla konuşuyorum ama çiçeklerimi büyümeye ikna edemiyorum

Yey, yey

(Kısım 1: Sagopa Kajmer)

İçine düştüğüm bu kâğıtların içinde yıllarımla (Hah)

İçime işleyen hüzünlü yaylılarla (Hah), içten içe ağrılarla (Wow)

İçimden geçen kara katarla (Hah)

Saçının dört teli kopmuş yaşlı gitarla yoldayım

Yıllar yalanları ısıtıp ısıtıp önüme (Hah) koyuyo' kenarda soğururken ben (Eh, eh)

Yutması zor hapları yutmuşça yapıp, çıkarıp ağzımdan atıyorum gizliden (Ha)

Artık sağlam ayaklarla eziyorum kaldırımları (Hah)

Arsızların üstüne düşürüyo'm yıldırımları (Şıp)

Kanatmadan acıtıyorum, yıldırdım onları (Ah)

Ayların elinden tuttum ve gezdiriyorum yılları

Devirdik bir günü daha

Dağ gibi sağlam, orkideler gibi narin (Aah, ah)

(Nakarat Bölümü : Sagopa Kajmer)

Onlarla konuşuyorum, beni duyduklarını sanıp avunuyorum öyle

Onlarla konuşuyorum ama çiçeklerimi büyümeye ikna ?demiyorum

Onlarla konuşuyorum, beni duyduklarını sanıp avunuyorum öyle

Onlarla konuşuyorum ama çiç?klerimi büyümeye ikna edemiyorum

(Kısım 2: Defkhan & Sagopa Kajmer)

(Yo)

Gurbette doğdum, hep oldum sizlerden ayrı dilim

Doydu karnım, doğru, korku kaldı, kaldı kaygı içim

Zihnime kazınan kurşun kalemli kaydı silin

Kâğıt olmak için ölen tüm ağaçların hatırı için (Hey)

Rüzgâra karıştım, beni kopardılar dalımdan

Yürür müsün benle bir gün beş parasız kalırsam? (Yo)

Denize düşsem, boğulsam, doğrulsam, yılana sarılsam

Hiçbi' şeyim olmasın doyarsın kanımdan be homie

Dünlerim zifirî karanlık, yaşandıkça yaşlandık, aslında kaybettik yarından

Güneş yarıp gökyüzünü iner dondurucu sokaklara

Yer altında bedenim, zihnim; korkutucu noktalarda (Wow)

Çiçek açar mı sonbaharda?

Gayemiz bu, yürümek işte denk gelmeden bombalara

Bu altmış yıllık konaklama ya da yetmiş ortalama

Bir rüyadan ibaret, dünyalara doymasan da (Sago)

(Nakarat Kısmı : Sagopa Kajmer)

Onlarla konuşuyorum, beni duyduklarını sanıp avunuyorum öyle

Onlarla konuşuyorum ama çiçeklerimi büyümeye ikna edemiyorum

Onlarla konuşuyorum, beni duyduklarını sanıp avunuyorum öyle

Onlarla konuşuyorum ama çiçeklerimi büyümeye ikna edemiyorum

Onlarla konuşuyorum, beni duyduklarını sanıp avunuyorum öyle

Onlarla konuşuyorum ama çiçeklerimi büyümeye ikna edemiyorum