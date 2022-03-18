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Onlarca kişi bir araya geldi, şehitler için yürüdü

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kaplan - Genel
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Onlarca kişi bir araya geldi, şehitler için yürüdü Sivas'ta Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla il protokolü ve onlarca kişi bir araya gelerek şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Onlarca kişi bir araya geldi, şehitler için yürüdü

SİVAS - Sivas'ta Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla il protokolü ve onlarca kişi bir araya gelerek şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sivas'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında çeşitli programlar düzenlendi. İl protokolünün Garnizon ve Polis Şehitliğine çelenk bırakmasıyla başlayan program, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şehitler Günü Anma Programı ile devam etti. Programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler duygusal anlar yaşattı. Tarihi tren garında başlayan şehitlere saygı yürüyüşü, Atatürk anıtı önünde son buldu. Yürüyüşe Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, il protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Çanakkale bu milletin silinmez bir önsözüdür"

Vali Salih Ayhan burada yaptığı açıklamada, "Bin yıldır bu toprakları manalı kılan, bu toprakları bize sevdiren, bu topraklara heyecanımıza vesilen olan, artıran büyüklerimiz ve ecdadımızı şükranlarımızla minnetlerimizle bir kez daha yad ediyoruz. Çanakkale bu milletin silinmez bir önsözüdür. Bin yıllık bu ata toprağının artık Türk milletinin bu topraklardan silinemeyeceğini hür bir şekilde yaşayacağının bir tescilidir" dedi.

Onlarca kişi bir araya geldi, şehitler için yürüdü

Onlarca kişi bir araya geldi, şehitler için yürüdü

Onlarca kişi bir araya geldi, şehitler için yürüdü

Onlarca kişi bir araya geldi, şehitler için yürüdü

Onlarca kişi bir araya geldi, şehitler için yürüdü

Onlarca kişi bir araya geldi, şehitler için yürüdü

Onlarca kişi bir araya geldi, şehitler için yürüdü

Onlarca kişi bir araya geldi, şehitler için yürüdü

Onlarca kişi bir araya geldi, şehitler için yürüdü

Onlarca kişi bir araya geldi, şehitler için yürüdü

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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