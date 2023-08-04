Onkoloji nedir, neye bakar? Onkoloji dalları ve ilgilendiği hastalıklar

Onkoloji, kanser hastalığının bilimsel ve klinik yönlerini ele alan bir bilim dalıdır. Onkoloji nedir? Onkoloji dalları ve ilgilendiği hastalıklar, sıklıkla merak edilen konular arasında yer alır. Onkoloji, kanser teşhisi, tedavisi ve araştırmasını kapsayan geniş bir tıp alanıdır ve bu alanda birkaç farklı uzmanlık dalı bulunmaktadır. İşte, onkoloji bölümü hakkında detaylar...

Modern tıp, her geçen gün yeni bilgi ve teknolojilerle donanarak hastalıklarla mücadele etmektedir. Bu bağlamda, onkoloji (kanser tedavisi), sağlık alanında önemli bir yer tutan ve sürekli gelişen bir bilim dalıdır. Peki, onkoloji nedir, neye bakar? Onkoloji dalları nelerdir? Onkoloji hangi hastalıklara bakar? Tüm merak edilenler haberimizdedir.

ONKOLOJİ NEDİR?

Onkoloji, kanser hastalığının tıbbi yönleriyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Kanser, vücut hücrelerinin kontrolsüz ve anormal bir şekilde büyümeye başladığı bir hastalıktır. Onkologlar, kanserin nedenlerini, yayılma mekanizmalarını, tedavi yöntemlerini ve kanser hastalarının bakımını araştırarak, hastalığın daha iyi anlaşılmasını ve etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini amaçlarlar.

ONKOLOJİ DALLARI

Onkoloji, kanser teşhisi, tedavisi ve araştırmasını kapsayan geniş bir tıp alanıdır. Bu alanda birkaç farklı uzmanlık dalı bulunmaktadır:

Jinekolojik Onkoloji: Kadınlarda üreme organlarında başlayan kanser türleri ile özellikle ilgilenir. Rahim, yumurtalık, rahim ağzı gibi kadın üreme organlarında meydana gelen kanserlerin teşhisi ve tedavisi bu alanda uzmanlaşmış doktorlar tarafından yapılır.

Medikal Onkoloji: Kanser hastalarının tedavi süreçlerini yöneten ve kemoterapi gibi ilaç tedavilerinde uzmanlaşmış bir alandır. Kemoterapi ilaçlarının seçimi, dozajı ve hastaların yan etkilerle başa çıkma süreçleri bu uzmanlar tarafından yönetilir.

Pediatrik Onkoloji: Çocuklarda kanser teşhisi ve tedavisi ile ilgilenir. Çocuklarda görülen kanser türleri genellikle yetişkinlerde görülenlerden farklılık gösterir ve bu nedenle çocuk onkologları, çocuklara özgü tedavi yöntemlerine ve bakım süreçlerine hakimdir.

Radyasyon Onkolojisi: Kanser tedavisinde radyoterapi (ışın tedavisi) yöntemini kullanarak kanser hücrelerini kontrol etmeye odaklanır. Radyasyon onkologları, radyoterapi tedavisi planlama ve uygulamasında uzmanlaşmıştır.

Cerrahi Onkoloji: Kanserli dokuların çıkarılması ve kanser cerrahisi alanında uzmanlaşmıştır. Kanserin ameliyatla tedavi edilmesi gerektiği durumlarda cerrahi onkologlar tarafından girişimler gerçekleştirilir ve kanserli dokuların mümkün olan en iyi şekilde çıkarılması hedeflenir.

ONKOLOJİ HANGİ HASTALIKLARLA İLGİLENİR?

Onkoloji, farklı organlarda ve dokularda gelişen tümörleri inceleyen bir bilim dalıdır. Onkologlar, farklı türlerdeki kanserleri tanımlar, sınıflandırır ve tedavi ederler. Onkoloji, şu hastalık türleriyle ilgilenir: