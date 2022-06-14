Onkoloji ne demek? Onkoloji anlamı ne? - Haberler

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Onkoloji ne demek? Onkoloji anlamı ne?

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Onkoloji ne demek? Onkoloji anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Onkoloji, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Onkoloji ne demek? Onkoloji anlamı ne? İşte, Onkoloji kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Onkoloji kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Onkoloji anlamı ne? Onkoloji ne demek?

ONKOLOJİ NE DEMEK?

Onkoloji kanserin oluşumu, nedenleri, kalıtımla ilişkisi, tanısı, tedavisi, kanserle ilgili istatisikler ve kanserden korunmayla ilgilenen tıp dalıdır. Kanser bir tümör türüdür, kötü huylu (kötücül, habis, malin) tümörleri ifade eder.

Onkoloji Türkçede 'kanserbilim' olarak ifade edilebilir.

Radyasyon Onkolojisi ve Tıbbi Onkoloji (Medikal Onkoloji), kanserli hastaların takip ve tedavisini yapar.

Bu hastaların takip ve tedavisinde gerektiğinde ilgili cerrahi uzmanları ile iş birliği yapılır. Medikal Onkoloji bilim dalının uzmanlarına tıbbi onkoloji uzmanı, radyasyon onkolojisi Ana Bilim Dalı uzmanlarına ise radyasyon onkolojisi uzmanı denir.

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