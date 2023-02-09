Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Onikişubat ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Onikişubat nerede? Onikişubat nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Onikişubat hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi merak edildi. Peki, Onikişubat nerede? Onikişubat nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Onikişubat hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

ONİKİŞUBAT NEREDE?

Kahramanmaraş'ta yer alan Onikişubat,12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Kahramanmaraş merkez ilçesinin ikiye bölünmesi sonucu ilçe olmuştur.

Nüfus: 357.870

Yüzölçümü: 2,438 km² (941 mil²)

ONİKİŞUBAT NÜFUSU NEDİR?

Kahramanmaraş'ta yer alan Onikişubat'ın nüfusu 357.870'dir.

ONİKİŞUBAT HANGİ İLE BAĞLI?

Onikişubat, Kahramanmaraş iline bağlı bir ilçedir.

12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Kahramanmaraş merkez ilçesinin ikiye bölünmesi sonucu ilçe olmuştur. 357.870 kişilik nüfusuyla Kahramanmaraş'ın en büyük ilçesidir. İlçenin adı Maraş'ın Fransız ve Ermeni işgalinden kurtuluşu olan 12 Şubat 1920 tarihine atfen "Onikişubat" olmuştur. Hem Onikişubat ilçesinde hem de Dulkadiroğlu'da her yıl 12 Şubat'ta geniş çaplı etkinlikler düzenlenmektedir.

İlçe valiliği Oruç Reis Mahallesi 52029. Sokak No:16 A adresinde bulunmaktadır.

Onikişubat

Onikişubat, Kahramanmaraş'ın iki merkez ilçesinden biridir. İlçenin toplam nüfusu ise yaklaşık olarak 441.681'dir. Kahramanmaraş'ın en gelişmiş ve en kalabalık ilçesidir.

İlçe, hem tarihi hem de doğal güzellikleri bakımından oldukça zengindir. Döngel Mağaraları, Yavşan Yaylası Tabiat Parkı, Tekir Yaylası, Fırnız Mesire Yeri, Menzelet Barajı, Yeşilgöz, Başkonuş Yaylası ve Zeytun Kaplıcaları, ilçenin önemli doğal güzelliklerindendir.

İlçede önemli tarihi ve turistik yerler de bulunmaktadır. Kahramanmaraş Kalesi, Abdülhamit Han Cami, Ceyhan Köprüsü, Tarihi Çarşılar, Ulu Cami, Hatuniye Cami, Çukurhisar Kalesi ve Malik Ejder Türbesi, ilçenin görülmeye değer tarihi yapılarındandır.