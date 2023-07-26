Onigiri tarifi! Masterchef Onigiri nasıl yapılır? Onigiri için gerekli malzemeler nelerdir? Onigiri pilavı hangi ülkeye ait, hangi bölge?

Masterchef 26 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Onigiri yapmasını istendi. Peki Masterchef Onigiri nasıl yapılır? Onigiri için gerekli malzemeler nelerdir? Onigiri tarifi! Onigiri nasıl yapılır? Onigiri tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel pilavlar yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Onigiri tarifi oldu. Peki en güzel Onigiri tarifi nasıldır? Onigiri nasıl yapılır? Onigiri için gerekli malzemeler nelerdir? Onigiri tarifi! Onigiri nedir, ne demek? Masterchef Onigiri nasıl yapılır? Onigiri hangi bölgenin, hangi ülkenin pilavı? Onigiri hangi ülkeye ve yöreye aittir? Onigiri hangi ülke? İşte detaylar...

ONİGİRİ NEDİR, NE DEMEK? ONİGİRİ HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Onigiri veya omisubi, beyaz pirinçten yapılan, üçgen veya silindir haline getirilen ve genellikle nori sarılmış bir Japon yemeğidir. Geleneksel olarak bir onigiri turşu ume (umeboshi), tuzlu somon, katsuobushi, kombu, tarako veya doğal koruyucu olarak başka bir tuzlu ya da ekşi katkı maddesi ile doldurulur.

Onigiri bir suşi çeşidi olmayıp suşi sirke, şeker ve tuzlu pirinçten yapılırken onigiri ise bazen hafif tuzlu düz pirinç ile yapılır. Onigiri bir pirinci taşınabilmesini, korunmasını ve yemmesini kolay haline getirirken, sushi ise balığı saklama yöntemi olarak doğmuştur.

ONİGİRİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

1 su bardağı sushizmi pirinci (sushi pirinci) - diğer pirinç çeşitleri de kullanılabilir

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi (tercihen sushizmi sirkesi)

Yarım çay kaşığı tuz

Onigiri doldurmak için iç malzemeler (örn. ton balığı, somon, turşu, deniz yosunu, ızgara tavuk, vb.)

Onigiri şeklini vermek için onigiri kalıpları (isteğe bağlı)

ONİGİRİ NASIL YAPILIR?

Pirinci yıkayın: Pirinci soğuk su altında yıkayın ve suyu temiz olana kadar durulayın. Sonra süzün ve yaklaşık 30 dakika suya batırılmış halde bekletin.

Pirinci pişirin: Pirinci su ile birlikte bir tencereye alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve tencerenin kapağını sıkıca kapatın. Pirinç suyunu çekene ve pirinçler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Pirinci dinlendirin: Pişen pirinci ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın. Yaklaşık 10 dakika dinlendirildikten sonra pirinç sirkesi ve tuzu ekleyin.

Ellerinizle şekil verin: Ellerinizi hafifçe ıslatın ve bir avuç pirinç alın. Elinizde yuvarlayarak ya da onigiri kalıpları kullanarak üçgen ya da yuvarlak şekli verin.

İç malzemesini ekleyin: Şekil verdiğiniz onigirinin ortasına biraz iç malzeme ekleyin. Ton balığı, somon, turşu, deniz yosunu gibi geleneksel iç malzemeleri kullanabilirsiniz. Dilediğiniz iç malzemeyi tercih edebilirsiniz.

Onigiriyi sıkıca şekillendirin: İç malzemeyi ekledikten sonra onigiriyi sıkıca şekillendirin. Eğer elinizle yaptıysanız, avucunuzla bastırarak ve şeklini düzeltmek için hafifçe sıkarak yapabilirsiniz.

Onigiriyi sarın (isteğe bağlı): Geleneksel Japon onigirileri genellikle deniz yosunu veya nori adı verilen ince kuru yosun yaprağıyla sarılır. İsterseniz onigiriyi nori yaprağıyla sarabilirsiniz.

Onigiri pilavınız hazır! Dilediğiniz iç malzemeyi kullanarak onigirilerinizi zenginleştirebilir ve lezzetlendirebilirsiniz. Ayrıca, onigirileri servis ederken üzerlerine susam serpmek ya da soya sosunda batırarak tüketmek de lezzetli bir alternatif olabilir. Afiyet olsun!