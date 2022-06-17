Önem Günal kimdir? Önem Günal kaç yaşında, nereli? Önem Günal hayatı ve biyografisi nedir?

Almanya'da dünyaya gelen Önem Günal İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1998-2001 yılları arasında Popsi, Biba, Harper's Bazaar gibi lifestyle kadın dergilerinde editörlük yapmıştır. Peki, Önem Günal kimdir? Önem Günal kaç yaşında, nereli? Önem Günal mesleği nedir? Önem Günal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖNEM GÜNAL KİMDİR?

Önem Günal, Almanya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olan Günal, 1998-2001 yılları arasında Popsi, Biba, Harper's Bazaar gibi lifestyle kadın dergilerinde editörlük yaptı. Birçok ünlü isimle röportaj yapıp, konular hazırladığı bu dönem, ilerideki menajerlik hayatı için tecrübe ve çevre edinmesi açısından oldukça verimli geçti. Daha sonra kariyerine N1 Danışmalık ve Organizasyon Şirketi'nde basın danışmanı olarak devam etmeye karar verdi. İleride buradan ayrılıp kendi şirketini kurmayı planlamış, 2004 yılında planlarını hayata geçirmiş ve sahibi olduğu Günal Film Yapım ve Menajerlik şirketini kurmuştur.

Tam bir yetenek avcısı diyebileceğimiz Günay, birçok ünlü oyuncuyu önceden keşfedip, sektöre kazandıran isimdir aynı zamanda. Kendisi menajerlik ve basın danışmalığı yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye'de ses getiren yapımların basın danışmanlığını üstlenen Günal, cast direktörlüğü hizmeti de vermektedir.

Önem Günal hakkında tarafımızdan yapılan araştırmalarda kendisinin medeni hali, yaşı gibi bilgilere ulaşılamamıştır.

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