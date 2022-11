One Love neden yasak? Dünya Kupası'nda One Love kol bandı neden yasaklandı?

One Love kaptanlık bandı takmak neden yasak merak ediliyor. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yasak kararları ile gündeme gelmeye devam ediyor. One Love kol bandı nedir, neden yasaklandı? One Love pazubandı neden yasak? Sorularına yanıt aranıyor. Peki, One Love neden yasak?

One Love neden yasak? One Love kaptanlık bandı takmak neden yasak merak ediliyor. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yasak kararları ile gündeme gelmeye devam ediyor. One Love kol bandı nedir, neden yasaklandı? One Love pazubandı neden yasak? Sorularına yanıt aranıyor. Peki, One Love neden yasak? İşte detaylar...

ONE LOVE NEDEN YASAKLANDI?

"One Love" Dünya Kupası'nda takım kaptanlarının LGBTQ ile dayanışma için takmayı düşündüğü bir bant. One Love girişimi Hollanda tarafından oluşturuldu ve Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Norveç, İsveç, İsviçre, Galler ve İngiltere tarafından desteklendi. FIFA, bu bandı takacak oyuncuların sarı kart göreceğini ve para cezası verileceğini açıklamıştı.

2022 Dünya Kupası'nda her gün yeni bir olay patlak veriyor. Milli marşlarını okumayan İranlı futbolculardan sonra Almanlar da maç öncesi bir protesto yaptı. FIFA'nın LGBT'ye destek veren "One Love" bandını takmasını yasaklaması üzerine Alman futbolcular seremoni sırasında ağızlarını kapatarak tepki gösterdi. FIFA'nın vereceği cevap merak ediliyor.

GÖKKUŞAĞI YASAĞI

FIFA, Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda 'One Love' kol bandının takmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. İngiltere'de Harry Kane, 'One Love' bandını takacaktı ancak FIFA'nın uyarısıyla vazgeçmek zorunda kaldı.