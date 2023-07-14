Çek Cumhuriyeti'nde tüm ülkeyi dehşete boğan olayın detayları araştırılıyor. Bu nedenle internet üzerinde Ondrej Mauerova yaşıyor mu? sorusu araştırılmakta. Peki, Ondrej Mauerova öldü mü, hayatta mı?

Sosyal medya platformları üzerinde yer alan video ile birlikte gündeme gelen Ondrej Mauerova yaşıyor mu? Merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Çek Cumhuriyeti'nde tüm ülkeyi dehşete boğan olayın detayları araştırılıyor. Peki, Ondrej Mauerova yaşıyor mu? Ondrej Mauerova öldü mü, hayatta mı?

ONDREJ MAUEROVA YAŞIYOR MU?

7 yaşındaki bir çocuğun bir tarikat üyesi akrabaları tarafından yemek için baltayla parçalandığı anlaşıldı. Ondrej Mauerova, adlı çocuk, bir bodruma kapatılmış ve derisi yüzülmüş şekilde ölü bulundu. Tüyler ürperten olayı, aralarında çocukların annesi Klara'nın da bulunduğu sapkın bir tarikatın gerçekleştirdiği öğrenildi. Daha sonra bu hikayenin sosyal medya üzerinde yayılması ile birlikte hikayenin gerçek olup olmadığı ve Ondrej Mauerova hakkındaki detaylar merak edildi. Ondrej Mauerova olay ile bodruma kapatılmış ve derisi yüzülmüş şekilde ölü bulundu.