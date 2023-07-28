Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Önder Sav izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Önder Sav kaç yaşında, nereli? Önder Sav hayatı ve biyografisi! Önder Sav kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Önder Sav hakkında araştırmalar yapılıyor. Önder Sav kimdir? Önder Sav kaç yaşında, nereli? Önder Sav hayatı ve biyografisi!

ÖNDER SAV KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Kasım 1937 (85 yaşında), Manyas, Türkiye

Partisi: Cumhuriyet Halk Partisi

Çerkes asıllıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Barosu ve 28 Mayıs 1989 - 31 Ekim 1995 tarihleri arasında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, 4. (XV), 5. (XVI), XX., XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekiliği ile Çalışma Bakanlığı yaptı

1950'lerin sonlarında Turhan Feyzioğlu vasıtasıyla siyasete girdi. Henüz 19 yaşında bir üniversite öğrencisiyken Feyzioğlu'nun hastalığı nedeniyle büyük mitinglerde halk önünde konuşma yapma şansı buldu. Bülent Ecevit'in İsmet İnönü'yü genel başkanlık yarışında mağlup eden ekibinin Deniz Baykal ile beraber önemli ayaklarından biridir. 1973 seçimleri sonrası milletvekili oldu ve Çalışma Bakanlığı yaptı. 2000-2010 yılları arasında CHP'nin genel sekreterlik görevini sürdürdü. CHP'nin Deniz Baykal dönemi süresince ikinci adamı olarak bilindi. CHP tarihinde en uzun süre genel sekreterlik görevini yapan kişi oldu.

3 Kasım 2010 tarihine kadar genel sekreterlik görevini sürdürmüştür. 18 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen CHP Kurultayı'nda parti meclisi dışında kaldı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.