Önder Özen neden özür diledi? Önder Özen, Crespo olayı nedir? Önder Özen, Crespo'dan neden özür diledi?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı spor programlarında dikkatleri çeken antrenör ve spor yorumcusu Önder Özen son dönemde futbolsever tarafından merak edilmekte. Peki, Önder Özen neden özür diledi? Önder Özen Crespo olayı nedir? Önder Özen Crespor'dan neden özür diledi?

Katıldığı programlarda yaptığı yorumlarla dikkatleri çeken Önder Özen son dönemde sporseverler tarafından araştırılmakta. Futbolseverler Önder Özen ile ilgili internette en çok Önder Özen neden özür diledi? Önder Özen, Crespo olayı nedir? soruları ile ilgili araştırma yapmakta. Detaylar haberimizde;

ÖNDER ÖZEN NEDEN ÖZÜR DİLEDİ?

Yaptığı yorumlar ve maç analizleriyle dikkatleri çeken yorumcu Önder Özen, yayında Crespo'dan özür diledi. Özen, analiz ekranına Portekizce (Disculpe Crespo) Özür Dilerim Crespo yazdı.

ÖNDER ÖZEN CRESPO OLAYI NEDİR?

Önder Özen, geçtiğimiz sezon Crespo için "Fenerbahçe seviyesinde bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum" yorumunda bulunmuş ve özellikle sosyal medyada tepki görmüştü. Özen, Fenerbahçe'nin 5-0'lık Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı analiz sırasında Crespo'dan özür diledi. Özen, Crespo ile ilgili "Geçen sene bir hata yaptım, Crespo'nun Fenerbahçe'de oynayamayacağını söyledim ama oyuncu sonrasında oynadığı oyunla bizi ikna etti." ifadelerini kullandı.