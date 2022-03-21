Önder Karaveli kimdir? Önder Karaveli istifa etti mi?

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a kaybedilen maçın ardından istifa kararı aldığı ancak Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından görevden ayrılma talebinin kabul edilmediği öğrenildi. Fanatik'in haberine göre; Karaveli'nin, Kayserispor maçının ardından Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'yla görüşüp istifa kararı aldığını aktardığı, Kazancı'nın da durumu Başkan Ahmet Nur Çebi'ye ilettiği belirtildi. Önder Karaveli istifa etti mi? Önder Karaveli kimdir?

ÖNDER KARAVELİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Mart 1974

47yaşında

İstanbul

Serpil Hamdi Tüzün tedrisatından geçerek 2000 yılından itibaren Beşiktaş ve diğer kulüplerin altyapı takımlarında görev aldı. Sergen Yalçın 9 Aralık 2021'de istifa ettikten sonra geçici teknik direktör olarak takımın başına getirildi. 13 Ocak 2022 itibarıyla da Ahmet Nur Çebi ile yaptıkları basın toplantısında ardından Beşiktaş'ın resmen teknik direktörü olarak açıklanmıştı.

ÖNDER KARAVELİ İSTİFA ETTİ Mİ?

Başkan'ın da Kazancı'ya, İstifa gibi bir seçenek yok. Görevden affını kenara koysun. Yeni hoca gelene kadar destek olacağız" dediği öğrenildi.

SERDAR TOPRAKTEPE GEÇEBİLİR

Karaveli'nin son süreçte takımdaki gidişatı pozitife çevirememesi sonrasında, "Çalışmalarımız sahaya yansımıyor. Bu durum kulübe zarar veriyor. Sırf takımın başında kalayım diye gerçekle yüzleşmekten geri kalmam. Vicdanen rahat değilim, görevi devretmek istiyorum" dediği öğrenildi. Başkan'ın ise Karaveli'den beklemesini istediği, ancak Önder hocanın olumsuz cevabı halinde yardımcı hoca Serdar Topraktepe'yle yola devam ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

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