Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Önder Algedik geliyor. Peki, Önder Algedik kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? İşte detaylar...

Enerji ve İklim Uzmanı Önder Algedik kimdir merak ediliyor. Peki, Önder Algedik kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Önder Algedik'in hayatı ve biyografisi!

ÖNDER ALGEDİK KİMDİR?

Önder Algedik Enerji ve İklim Uzmanı'dır. Önder Algedik ODTÜ Makine mühendisliği mezunudur. Önder Algedik çeşitli projelerde çalıştıktan sonra iklim değişikliği ve enerji alanında uzman olarak çalışmalara başlamıştır. Önder Algedik, İklim, Enerji, Çevre Sorunları Araştırma Derneği başkanıdır. Önder Algedik Yeşil Ekonomi ve Gazete Duvar'da yazılar yazmaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Önder Algedik'in Twitter'da 35 bin takipçisi bulunmaktadır.