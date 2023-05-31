Önder Aksakal kimdir? Önder Aksakal aslen nereli? Önder Aksakal Twitter hesabı! Önder Aksakal hangi parti?

13 Aralık 2015 tarihinden beri Demokratik Sol Parti'nin Genel Başkanı olan Önder Aksakala, 28.Dönemde AKP'den İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir. Önder Aksakal kaç yaşında ve nereli soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Önder Aksakal kimdir? Önder Aksakal aslen nereli? Önder Aksakal Twitter hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ÖNDER AKSAKAL KİMDİR?

1960 yılında Antalya'da doğdu. İlk öğrenimini 4. sınıfa kadar Karacasu'nun Geyre köyünde, 5. sınıfı Aydın Gazipaşa İlkokulu'nda; ortaokulu İsmet İnönü Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Aydın Endüstri Meslek Lisesi'nin elektrik bölümünde tamamladı. 1976 yılında Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi inşaat mühendisliği bölümünde üniversite eğitimine başladı ve Selçuk Üniversitesinden mezun oldu. 12 Eylül Darbesi sonrasında yargılandı, 5 yıl hapis yattı, 15 yıl da siyâsî faaliyetten men edildi. 1999 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde Demokratik Sol Parti'den milletvekili adayı oldu.

1999, 2002 ve 2011 genel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den Aydın milletvekili adayı, 2015 seçimlerinde İstanbul milletvekili adayı oldu. 2003-2004 yılları arasında DSP Aydın il başkanı olarak görev yaptı. 25 Temmuz 2004 tarihinde DSP Parti Meclisi'ne seçildi. 7 Mayıs 2009 tarihinde ise Masum Türker'in genel başkan seçilmesinden sonra sivil toplum örgütleri ve meslek odalarından sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi. 6 Haziran 2010 tarihinde yeniden genel başkan yardımcısı oldu ve örgüt kurulu başkanlığına atandı.

13 Aralık 2015 tarihinde Demokratik Sol Parti'nin 6'ıncı genel başkanı seçildi. Önder Aksakal, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde AKP listelerinden İstanbul milletvekili adayı oldu. Önder Aksakal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin propaganda sürecinde tüm vatansever solcuları cumhurbaşkanı adayı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırdı.