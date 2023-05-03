Önder Aksakal aday mı? 2023 Önder Aksakal milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Önder Aksakal aday mı? 2023 Önder Aksakal milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Önder Aksakal aday mı? 2023 Önder Aksakal milletvekili adayı mı? İşte detaylar...