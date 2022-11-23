Düzce depremi nerelerde hissedildi? Düzce depremi merkez üssü nerede? Düzce depremi nerede oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Depremin şiddetini öğrenen vatandaşlar öncü depremin kelime anlamını araştırıyor. Peki, Öncü deprem nedir? Öncü deprem şiddeti nedir? Öncü deprem neye denir? Detaylar haberimizde...

ÖNCÜ DEPREM NEDİR?

Öncü deprem, büyük bir depremden daha önce gerçekleşen, büyük depremin oluştuğu alan içinde ya da bu alan yakınında ortaya çıkan küçük veya orta şiddetli sarsıntıdır.

ÖNCÜ DEPREM ŞİDDETİ NEDİR?

Bazen büyük bir deprem olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara "ÖNCÜ DEPREMLER" denilmektedir. Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler "ARTÇI DEPREMLER" olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülür.