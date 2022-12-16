Oncosem Onkolojik halka arz ne zaman? Oncosem halka arz fiyatı ne kadar? Oncosem halka arz kodu ne? Oncosem kaç lot veriyor? ONCSM halka arz ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Oncosem halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Oncosem halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Oncosem Onkolojik halka arz ne zaman? Oncosem halka arz fiyatı ne kadar? Oncosem halka arz kodu ne? Oncosem kaç lot veriyor? ONCSM halka arz ne zaman? ONCSM halka arz ne zaman? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...