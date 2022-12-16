Oncosem Onkolojik halka arz ne zaman? Oncosem halka arz fiyatı ne kadar? Oncosem halka arz kodu ne? Oncosem kaç lot veriyor? ONCSM halka arz ne zaman?
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Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Oncosem halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Oncosem halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Oncosem Onkolojik halka arz ne zaman? Oncosem halka arz fiyatı ne kadar? Oncosem halka arz kodu ne? Oncosem kaç lot veriyor? ONCSM halka arz ne zaman? ONCSM halka arz ne zaman? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Oncosem halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Oncosem halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Oncosem Onkolojik halka arz ne zaman? Oncosem halka arz fiyatı ne kadar? Oncosem halka arz kodu ne? Oncosem kaç lot veriyor? ONCSM halka arz ne zaman? sorularını merak ediyor. İşte Oncosem halka arz tarihi
Oncosem, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Oncosem'in halka arz tarihi henüz duyurulmadı.
ONCSM 17,50TL'den halka arz olacak.
Oncosem'in hisse kodu #ONCSM olarak açıklandı.
Oncosem Onkolojik Sistemler şirketi 5,950,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağılım yapacak.