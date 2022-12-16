Oncosem Onkolojik eşit dağılım mı, oransal mı? Oncosem halka arz sonuçları açıklandı mı? Oncosem hangi bankalarda var?

Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Oncosem halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Oncosem halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Oncosem Onkolojik eşit dağılım mı, oransal mı? Oncosem halka arz sonuçları açıklandı mı? Oncosem hangi bankalarda var? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...