Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oncosem Onkolojik eşit dağılım mı, oransal mı? Oncosem halka arz sonuçları açıklandı mı? Oncosem hangi bankalarda var?

Gündem Haberleri

Oncosem Onkolojik eşit dağılım mı, oransal mı? Oncosem halka arz sonuçları açıklandı mı? Oncosem hangi bankalarda var?

Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Oncosem halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Oncosem halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Oncosem Onkolojik eşit dağılım mı, oransal mı? Oncosem halka arz sonuçları açıklandı mı? Oncosem hangi bankalarda var? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonucu!2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonucu!

Oncosem halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Oncosem halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Oncosem Onkolojik eşit dağılım mı, oransal mı? Oncosem halka arz sonuçları açıklandı mı? Oncosem hangi bankalarda var? sorularını merak ediyor. İşte Oncosem halka arz tarihi

Oncosem, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.

Oncosem'in halka arz tarihi henüz duyurulmadı.

ONCSM 17,50TL'den halka arz olacak.

Oncosem'in hisse kodu #ONCSM olarak açıklandı.

Oncosem Onkolojik Sistemler şirketi 5,950,000 Lot veriyor.

Şirket halka arzda eşit dağılım yapacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Ne zaman Gündem Finans Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title