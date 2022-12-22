Oncosem hangi bankalarda var? Oncosem halka arz sonuçları açıklandı mı? Oncosem halka arz ne zaman? Oncosem kaç lot veriyor?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Oncosem halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Oncosem halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Oncosem hangi bankalarda var? Oncosem halka arz sonuçları açıklandı mı? Oncosem halka arz ne zaman? Oncosem kaç lot veriyor? sorularına yanıt aradı. İşte tüm merak edilenler...
Oncosem hangi bankalarda var?sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Oncosem halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Oncosem hangi bankalarda var? Oncosem halka arz sonuçları açıklandı mı? Oncosem halka arz ne zaman? Oncosem kaç lot veriyor? sorularını merak ediyor. İşte Oncosem alabileceğiniz bankalar!
Oncosem, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile satın alınabilecek.
Oncosem, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Oncosem'in halka arz tarihi henüz duyurulmadı.
ONCSM 17,50TL'den halka arz olacak.
Oncosem'in hisse kodu #ONCSM olarak açıklandı.
Oncosem Onkolojik Sistemler şirketi 5,950,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağılım yapacak.