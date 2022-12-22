Oncosem hangi bankalarda var? Oncosem halka arz sonuçları açıklandı mı? Oncosem halka arz ne zaman? Oncosem kaç lot veriyor?

Halka arz takip eden vatandaşlar Oncosem halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Oncosem halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Oncosem hangi bankalarda var? Oncosem halka arz sonuçları açıklandı mı? Oncosem halka arz ne zaman? Oncosem kaç lot veriyor? sorularına yanıt aradı. İşte tüm merak edilenler...