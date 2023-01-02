Oncosem halka arz sonuçları açıklandı mı? Oncosem hangi bankalarda var? Oncosem halka arz ne zaman? Oncosem kaç lot veriyor?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Oncosem halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Oncosem halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Oncosem hangi bankalarda var? Oncosem halka arz sonuçları açıklandı mı? Oncosem halka arz ne zaman? Oncosem kaç lot veriyor? sorularına yanıt aradı. İşte tüm merak edilenler...
Oncosem halka arz sonuçları açıklandı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Oncosem halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, 15 Aralık 2022 tarihli bülteninde onaylandı. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Oncosem halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Oncosem hangi bankalarda var? Oncosem halka arz sonuçları açıklandı mı? Oncosem halka arz ne zaman? Oncosem kaç lot veriyor? sorularını merak ediyor. İşte Oncosem alabileceğiniz bankalar!
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından yapılan açıklama şöyle;
"Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Oncosem" veya "Şirket") paylarının halka arzında 28 –
29 Aralık 2022 tarihleri arasında talep toplanmıştır.
Oncosem'in sermayesinin 19.900.000 TL'den 23.850.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 3.950.000 TL
nominal değerli 3.950.000 adet pay ve mevcut ortağın sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000
adet pay olmak üzere toplam 5.950.000 TL nominal değerli 5.950.000 adet pay halka arz edilmiştir.
Oncosem paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 17,50 TL olarak
açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 104.125.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3,7 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat
tutarının yaklaşık 41,4 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsisat tutarının 5,5 katı olmak üzere toplamda
17,7 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir."
Oncosem, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile satın alınabilecek.
Oncosem, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Oncosem'in halka arz tarihi 28-29 Aralık 202210:30-13:00 olarak belirlendi.
ONCSM 17,50 TL'den halka arz olacak.
Oncosem'in hisse kodu #ONCSM kodu ile Ana Pazar'da yerini alacak.
Oncosem Onkolojik Sistemler şirketi 5,950,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağılım yapacak.
Oncosem halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, 15 Aralık 2022 tarihli bülteninde onaylandı. Yapılan açıklamaya göre, İnfo Yatırım tarafından gerçekleştirilen halka arzda şirketin çıkarılmış sermayesi 19 milyon 900 bin TL'den 23 milyon 850 bin TL'ye yükseltiliyor. Halka arzdan elde edilmesi hedeflenen gelirin yüzde 13'ü Almanya, İngiltere ve diğer yurtdışı pazarda yüksek teknolojili cihazlar, teknoloji transferi, temiz oda ve atık sistemleri gibi yatırımların finansmanında kullanılacak. 'Eşit dağıtım' yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda, Oncosem Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik'e ait 2 milyon adetlik nominal paylar da satışa konu edilecek. Talep toplama tarihinin 28-29 Aralık 2022 olduğu halka arzda hisse payına fiyat 17,50 TL olarak belirlendi. Anılan gelirin yüzde 28'i üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak makine ve ekipman yatırımları kapsamında planlanırken, geriye kalan yüzde 23'lük arz geliri ise işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı için ayrılacak.
Hali hazırda, Türkiye'de kemoterapi tedavisi gören her iki hastadan birinin kemoterapi ilaçları, şirketin ürettiği sistemlerde hazırlanıyor. Şirket son olarak COVID-19 pandemisinin en başında tamamen yerli imkanlarla antikor ve antijen hızlı test kitleri üretmiş ve bu ürünleri 20'den fazla ülkeye ihraç etme başarısı göstermişti. Şirketin onkoloji ürünleri dahil, yüksek teknoloji ile ürettiği ürünler, bugün 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Halka arz gelirinin yüzde 36'sı ise kurulması planlanan yeni üretim fabrikası yatırımında değerlendirilecek.