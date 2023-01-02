Oncosem halka arz sonuçları açıklandı mı? Oncosem hangi bankalarda var? Oncosem halka arz ne zaman? Oncosem kaç lot veriyor?

Halka arz takip eden vatandaşlar Oncosem halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Oncosem halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Oncosem hangi bankalarda var? Oncosem halka arz sonuçları açıklandı mı? Oncosem halka arz ne zaman? Oncosem kaç lot veriyor? sorularına yanıt aradı. İşte tüm merak edilenler...

Oncosem halka arz sonuçları açıklandı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Oncosem halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, 15 Aralık 2022 tarihli bülteninde onaylandı. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Oncosem halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Oncosem hangi bankalarda var? Oncosem halka arz sonuçları açıklandı mı? Oncosem halka arz ne zaman? Oncosem kaç lot veriyor? sorularını merak ediyor. İşte Oncosem alabileceğiniz bankalar!

ONCOSEM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Oncosem" veya "Şirket") paylarının halka arzında 28 –

29 Aralık 2022 tarihleri arasında talep toplanmıştır.

Oncosem'in sermayesinin 19.900.000 TL'den 23.850.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 3.950.000 TL

nominal değerli 3.950.000 adet pay ve mevcut ortağın sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000

adet pay olmak üzere toplam 5.950.000 TL nominal değerli 5.950.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Oncosem paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 17,50 TL olarak

açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 104.125.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3,7 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat

tutarının yaklaşık 41,4 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsisat tutarının 5,5 katı olmak üzere toplamda

17,7 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir."