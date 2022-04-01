Önce teravih mi yatsı mı kılınır? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar teravih namazlarını da kılmaya başladılar. Ramazan'da yanıtı en çok merak edilen soruların başında Önce teravih mi yatsı mı kılınır? Teravih namazı mı önce kılınır yatsı namazı mı? Yatsı namazı teravihten önce mi kılınır? soruları geliyor. Diyanet İşler Başkanlığı kaynaklarına göre Teravih namazı mı önce kılınır yatsı namazı mı? sorusunun yanıtı haberimizde...

ÖNCE TERAVİH Mİ YATSI MI KILINIR?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih'in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü'l- Hümâm, Feth, I, 487; Kâsânî, Bedâî', I, 290).

TERAVİH TEK EVDE VEYA CEMAATLE KILINIR MI?

Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'-Müsâfirîn, 177).

Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, "Ne güzel bir âdet oldu" diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle "Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer'in kabrini öyle nurlandırsın." (Müttakî, Kenzü'l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.

BU SENE CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başkanlığın eğitim binasındaki konferans salonunda düzenlenen 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'na katıldı. Programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen, Huriye Martı ve başkanlığın ilgili personelleri katılım gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantı, bu yıl 'Ramazan ve Doğruluk' temasıyla düzenlenecek olan faaliyetlerin tanıtım filminin izlenmesiyle devam etti. Programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Erbaş, Ramazan ayının bir paylaşma mevsimi olduğunu, acının ve hüznün paylaşılarak hafifletilmesi gerektiğinin altının çizdi.

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