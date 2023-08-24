Önce attı sonra attırdı! Icardi'den harika asist

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde ile kozlarını paylaştığı maçta 90+3'de Icardi, Fredrik Midtsjoe'ye harika bir asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde deplasmanına konuk olan temsilcimiz Galatasay'ın 3. golü Fredrik Midtsjoe'den geldi. Norveçli futbolcuya asist'i Icardi yaptı.

ASLAN SON ANDA GÜLDÜ

Mücadelede 1-0 yenik düşen sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyamayan temsilcimiz uzatma anlarına 2-2 girdiği maçtan son dakika golüyle 3-2 galip ayrıldı.

ICARDI'DEN HARİKA ASİST

Takımın yıldızı Icardi, 90+3'te kaleciyi çalımlayarak müsait pozisyondaki Fredrik Midtsjoe'ye harika bir pas attı. Midtsjoe ise bu ikramı boşa çevirmedi ve boş kaleye topu yolladı.

İşte o gol;