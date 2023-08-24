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Önce attı sonra attırdı! Icardi'den harika asist

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde ile kozlarını paylaştığı maçta 90+3'de Icardi, Fredrik Midtsjoe'ye harika bir asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde deplasmanına konuk olan temsilcimiz Galatasay'ın 3. golü Fredrik Midtsjoe'den geldi. Norveçli futbolcuya asist'i Icardi yaptı.

ASLAN SON ANDA GÜLDÜ

Mücadelede 1-0 yenik düşen sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyamayan temsilcimiz uzatma anlarına 2-2 girdiği maçtan son dakika golüyle 3-2 galip ayrıldı.

ICARDI'DEN HARİKA ASİST

Takımın yıldızı Icardi, 90+3'te kaleciyi çalımlayarak müsait pozisyondaki Fredrik Midtsjoe'ye harika bir pas attı. Midtsjoe ise bu ikramı boşa çevirmedi ve boş kaleye topu yolladı.

İşte o gol;

Önce attı sonra attırdı! Icardi çok büyük oynuyor

Önce attı sonra attırdı! Icardi çok büyük oynuyor

Önce attı sonra attırdı! Icardi çok büyük oynuyor

Önce attı sonra attırdı! Icardi çok büyük oynuyor

Önce attı sonra attırdı! Icardi çok büyük oynuyor

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Futbol

Mauro Icardi Galatasaray Futbol Spor Haberler

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