Siyasetçi Önay Alpago'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Önay Alpago kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Önay Alpago ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Önay Alpago geliyor. Peki, Önay Alpago kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Önay Alpago'nun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ÖNAY ALPAGO KİMDİR?

Zehra Önay Alpago (d. 1947, Karadeniz Ereğli, Türkiye), Türk siyasetçidir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. SHP Karadeniz Ereğlisi İlçe Başkanlığı ile Devlet Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir. CHP-SHP birleşmesinden sonra CHP Parti Meclisi üyeliğine 2008 yılında seçilen Alpago bu görevi 2010 yılına kadar sürdürmüştür. 18 Aralık 2010 tarihli CHP kurultayında tekrar Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. Ayrıca 2010 yılı sonu itibarıyla İstanbul Barosu'nca Türkiye Barolar Birliği delegeliğine seçilmiştir.