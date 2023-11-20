Gelecek hafta İstanbul'da oynanacak maç öncesinde İngiliz ekibinde Andre Onana ile ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Peki, Onana suçu ne? Onana dolandırıcı mı?

ONANA SUÇU NE?

Avukat Kerim Bahadır Şeker, Çağlayan Adliyesine giderek Galatasaray'ın rakibi Manchester United'ın kalecisi Andre Onana ve 4 kişi hakkında 'dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İddiayı anlatanŞeker, "Olayın başlangıcında 2020 yılında, Cedric Leandre Tchoumbe Fankam burada bir hırsızlık gerçekleştiriyor. Portekiz'in Faranse takımında oynadığı sırada bir telefon hırsızlığı olayı gerçekleştiriyor. Polis bunu alıyor. Maltepe cezaevine gönderiyor. Bizim iletişimimiz tam olarak burada başlıyor. Bize Galatasaray'ın eski futbolcusu Dany Nounkeu ve Fankam'ın annesi ulaşıyor. Hükümlü olan bu kişinin nasıl kurtarılacağını soruyor. Biz de kurtarmanın yolları olduğunu söyleyerek anlaşmaya gidiyoruz."

"Bu anlaşma gerçekleştikten sonra Dany Nounkeu ve ben Florya'da bir AVM'de buluşuyoruz. Burada Dany Nounkeu'nun telefonundan Manchester United kalecisi Andre Onana ile görüntülü görüşme gerçekleştiriyoruz. Bizim burada anlaşmış olduğumuz rakam 10 bin dolara yakın bir rakam. Bizim hem masraflarımız hem de dosya çerçevesinde avukatlık ücreti ödemeleri ve her şeyden önce işin manevi tarafı kendi ülkemizde bir Türk vatandaşı Türk avukat olarak yabancılar tarafından dolandırılıyorum. Bu içler acısı bir şey" diye konuştu.