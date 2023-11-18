Kamerun'un Mauritius'u 3-0 yendiği maçın 81. dakikasında Andre Onana sakatlandı ve maça devam edemedi. Gelişme sonrası Onana sakatlandı mı? Onana Galatasaray maçında oynayacak mı, merak edildi.

Onana sakatlandı mı? Onana Galatasaray maçında oynayacak mı?

Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana, ülkesinin 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynadığı Mauritius maçında sakatlık geçirdi. 82. dakikada sakatlanan Onana, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Peki, Onana sakatlandı mı? Onana Galatasaray maçında oynayacak mı?

ONANA SAKATLANDI MI?

Kamerun'un Mauritius'u 3-0 yendiği maçın 81. dakikasında Andre Onana sakatlandı ve maça devam edemedi.

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Kasım Çarşamba günü temsilcimiz Galatasaray ile kozlarını paylaşacağı maçta Onana'nın oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

ONANA KİMDİR?

Doğum: 2 Nisan 1996 (27 yıl yaşında), Nkol Ngok

Şu andaki takımları: Manchester United FC (#24 / Kaleci), Kamerun millî futbol takımı (#23 / Kaleci)

André Onana (d. 2 Nisan 1996), kaleci pozisyonunda görev yapan Kamerunlu mîlli futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester United'ta forma giymektedir.

Gençlik kariyeri

Nkol Ngok'ta doğan Onana, futbola Samuel Eto'o Akademisi'nde başladıktan sonra 2010 yılında Barcelona'ya katıldı. Onana, reşit olmadığı için 2012 yılında bir sezonluğuna UE Cornellà'nın genç takımına kiralık olarak gitmek zorunda kaldı ve bir sezon daha UD Vista Alegre'nin A takımına kiralandı.

Ajax

Ocak 2015'in başlarında, Temmuz ayında Hollanda kulübü Ajax'a katılacağı açıklandı. Transfer tarihi öne çekildi ve Şubat 2015'te Eerste Divisie'de Jong Ajax için ilk maçına çıktı. Mayıs 2017'de Ajax ile 2021 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı. Mart 2019'da, Haziran 2022'ye kadar sürecek yeni bir sözleşme daha imzaladı. Kasım 2019'da İngiltere'de Premier Lig'de oynamakla ilgilendiğini söyledi.

Şubat 2021'de Onana, yasaklı bir madde olan Furosemid testinin pozitif çıkmasının ardından UEFA tarafından 12 ay futboldan men edildi. Ajax, Onana'nın yanlışlıkla eşinin ilacını aldığını ve karara itiraz edeceklerini söyledi. Men cezası Haziran ayında Spor Tahkim Mahkemesi tarafından dokuz aya indirildi.

Ocak 2022'de İtalyan kulübü Inter Milan'a transferi gündeme geldi. Mayıs 2022'de Ajax'tan ayrıldığını açıkladı. Ajax'ta yedi buçuk yıl geçiren Onana, görev yaptığı süre boyunca tüm müsabakalarda 214 maça çıktı.

Inter

1 Temmuz 2022 tarihinde Inter Milan, Onana'nın beş yıllık bir sözleşmeye imza attığını resmen doğruladı.