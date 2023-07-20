Onana Beşiktaş'a transfer mi oldu? Beşiktaş aradığı kanı Fransa'da buldu. Siyah-beyazlılar, Lens forması giyen Jean Onana'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Peki Onana Beşiktaş'a geldi mi, kaç yıllık sözleşme imzalayacak? Detaylar...

ONANA BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, Jean Onana transferi için Lens ile 5.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki Kamerunlu ön liberonun siyah-beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

L'equipe Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş, Kamerunlu ön libero ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

21 MAÇTA 3 SARI KART GÖRDÜ

Ligue 1'de geçen sezon Jean Onana, 21 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, 807 dakika sahada kalırken 3 sarı kart gördü. Onana bu maçlarda takımına gol ya da asist katkısı veremedi.