Onana Beşiktaş'a geldi mi, kaç yıllık sözleşme imzalayacak?
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Beşiktaş aradığı kanı Fransa'da buldu. Siyah-beyazlılar, Lens forması giyen Jean Onana'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Peki Onana Beşiktaş'a geldi mi, kaç yıllık sözleşme imzalayacak?
Onana Beşiktaş'a transfer mi oldu? Beşiktaş aradığı kanı Fransa'da buldu. Siyah-beyazlılar, Lens forması giyen Jean Onana'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Peki Onana Beşiktaş'a geldi mi, kaç yıllık sözleşme imzalayacak? Detaylar...
Beşiktaş, Jean Onana transferi için Lens ile 5.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki Kamerunlu ön liberonun siyah-beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
L'equipe Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş, Kamerunlu ön libero ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
Ligue 1'de geçen sezon Jean Onana, 21 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, 807 dakika sahada kalırken 3 sarı kart gördü. Onana bu maçlarda takımına gol ya da asist katkısı veremedi.