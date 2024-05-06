On Yıl Sonra Uyanan Bitcoin Cüzdanı 44 Milyon Dolar Taşıdı

Uzun bir süre hareketsiz kalan eski bir Bitcoin cüzdanı, bugün itibarıyla büyük bir hareketlilik gösterdi. Tam 687,33 Bitcoin, yani yaklaşık 44 milyon dolarlık bir miktar, başka bir adrese transfer edildi.

Gizemli Bitcoin Transferi Piyasalarda Soru İşaretleri Yarattı

Uzun yıllar boyunca sessiz kalan bir Bitcoin cüzdanı, bugün itibarıyla 687,33 Bitcoin'lik (yaklaşık 44 milyon dolarlık) bir aktarım gerçekleştirdi. Verilere göre bu cüzdanın son işlemi 2014 yılında yapılmış olduğu görülüyor. Bu bilgiler, Lookonchain izleme platformunun raporlarına dayanıyor.

Bu transferin ardındaki sebepler ve cüzdan sahibinin kimliği şu an için meçhul. Ancak, bu tür büyük transferler son zamanlarda daha sık görülmeye başladı. Mart ayında, 2019'dan bu yana aktif olmayan ve Bitcoin zenginleri arasında yer alan beşinci en büyük cüzdan, 6 milyar dolar değerinde bir transfer yaparak dikkat çekti. Ayrıca aynı ay içinde, 2010 yılında elde edilmiş Bitcoin'lerin toplam 140 milyon dolar değerindeki bir başka dev transfer daha gerçekleşti.

Son olarak Ocak ayında ise, ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının onaylanmasından kısa bir süre sonra, 50.000 Bitcoin yeniden harekete geçti.