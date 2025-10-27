On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

On Numara çekilişiyle ilgili heyecan sürüyor. 27 Ekim 2025 Pazartesi günü yapılan çekilişin sonuçları canlı olarak açıklandı. Katılımcılar, On Numara'da büyük ikramiyenin hangi şehre çıktığını ve devredip devretmediğini merak ediyor. Sonuçlara ve kazandıran numaralara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara oyununda katılımcılar diledikleri kadar kolon oynayabilir. Her bir kolonun ücreti 2 TL'dir. Oyuncular, şanslarını artırmak için birden fazla kolon doldurabilir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

"Sen Seç" seçeneği sayesinde, kolonlardaki numaralar istenirse manuel olarak seçilebilir, istenirse "Rastgele Sayılar" seçeneğiyle otomatik oluşturulabilir. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki "SEN SEÇ" kutucuğu işaretlenir ve sistem otomatik olarak 10 rastgele numarayla şanslı bir kolon oluşturur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu, çoklu kombinasyonlarla oynamak isteyenler için geliştirilmiştir. Eğer bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem bu numaralar arasındaki tüm olası kombinasyonları hesaplar ve her bir kombinasyonu ayrı bir kolon olarak oluşturur. Bu sayede kazanma ihtimali artar.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ

"Çoklu Çekiliş" seçeneği işaretlenerek, aynı kuponla birden fazla çekilişe katılmak mümkündür. Böylece tek kuponla farklı tarihlerdeki çekilişlerde şans denenebilir.

İPTAL ETME

Kupon doldurulduktan sonra oynamaktan vazgeçilirse, ilgili kolonun altındaki "İptal" kutucuğu işaretlenerek kolon iptal edilebilir. Böylece yanlış doldurulan kolon geçersiz sayılır.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Her kolon için yapılan çekilişte 10, 9, 8, 7, 6 numarayı doğru tahmin eden ya da hiçbir numarayı bilemeyen katılımcılar ödül kazanır. Tüm numaraları doğru bilen kişi büyük ikramiyenin sahibi olur. Aynı kategoride birden fazla kazanan olması durumunda ise ödül havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılır.

27 EKİM 2025 ON NUMARA SONUÇLARI

27 Ekim 2025 tarihli On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında kazanan numaralar duyurulacaktır.