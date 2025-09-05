On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

4 Ağustos 2025 Cuma akşamı yapılan On Numara çekilişine dair ayrıntılar oyun severler tarafından yakından takip ediliyor. Canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. On Numara ikramiyesinin miktarı, devri durumu ve tüm sonuçlara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, talihli numaralar…

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara oyununda katılım kuralları oldukça basittir. Dileyen oyuncular bir veya birden fazla kolon doldurabilir. Tek kolonun ücreti 2 TL olarak belirlenmiştir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Sen Seç seçeneği sayesinde oyuncular, kupon üzerindeki numaraları oyun terminalinden kendileri belirleyebilir ya da Rastgele Sayılar seçeneğini işaretleyerek otomatik oluşturulmuş şanslı sayılardan faydalanabilir. Kupon doldurmak istemeyenler için kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir; sistem rastgele 10 numara seçerek kuponu tamamlar.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu, bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlendiğinde devreye girer. Seçilen fazla numaralar ile mümkün olan tüm kombinasyonlar otomatik olarak oluşturulur ve her kombinasyon ayrı bir kolon şeklinde değerlendirilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ

Çoklu Çekiliş kutucuğu işaretlenerek aynı kuponla birden fazla çekilişe katılma imkânı vardır. Böylece şansınızı birden fazla haftada deneyebilirsiniz.

KOLON İPTALİ

Eğer doldurulan bir kolon oynanmak istenmezse, o kolonun altındaki İptal kutucuğu işaretlenerek geçersiz hale getirilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Her kolon için, çekiliş sırasında çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7 veya 6 tanesini doğru tahmin edenler ikramiye kazanır. Ayrıca hiç doğru tahmin yapamayanlara da ödül verilir. 10 numaranın tamamını bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı kategoriye birden fazla kişi denk gelirse, ödül havuzu eşit olarak paylaşılır.

4 AĞUSTOS 2025 ON NUMARA SONUÇLARI

4 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları: