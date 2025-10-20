On Numara çekiliş sonuçları açıkland! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

20 Ekim 2025 tarihli On Numara çekilişinin sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri açıklanacak. On Numara büyük ikramiyesi bu hafta sahibini buldu mu, yoksa devretti mi sorusunun yanıtı da belli olacak. Güncel sonuçlar ve kazanan numaralar için haberimizin devamına göz atabilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara oyununda katılım oldukça kolaydır. Dileyen oyuncular tek veya birden fazla kolon doldurarak şansını deneyebilir. Her bir kolonun ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Sen Seç özelliği sayesinde, kolondaki numaraları istersen oyun terminali üzerinden kendin belirleyebilir ya da sistemin senin yerine rastgele sayılar seçmesine izin verebilirsin. Kuponunu kendin doldurmak istemiyorsan, kolonun altındaki "SEN SEÇ" kutusunu işaretlemen yeterlidir. Bu sayede sistem, rastgele 10 numara seçerek otomatik bir kupon oluşturur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu, birden fazla kombinasyonla oynama imkânı sunar. Eğer bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlersen, sistem bu sayılarla oluşturulabilecek tüm olasılıkları hesaplar ve her bir kombinasyonu ayrı bir kolon olarak değerlendirir. Bu yöntemle kazanma şansını artırabilirsin.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ

On Numara oyununda "Çoklu Çekiliş" kutucuğunu işaretleyerek aynı kuponla birden fazla çekilişe katılmak mümkündür. Bu seçenek, tek kuponla uzun süreli oyun oynamak isteyenler için idealdir.

İPTAL ETME SEÇENEĞİ

Oynadığın bir kolondan vazgeçmek istersen, o kolonun altındaki "İptal" kutusunu işaretleyebilirsin. Böylece o kolon çekilişe dâhil edilmez.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara oyununda kazanç, doğru tahmin edilen numara sayısına göre değişir. Bir kolonda çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 tanesini doğru bilmek ya da hiçbir numarayı tutturamamak da ikramiye kazandırır.

Tüm numaraları doğru tahmin eden oyuncu büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı kategoride birden fazla kazanan olması durumunda ise ödül havuzu eşit şekilde paylaştırılır.

20 EKİM 2025 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

20 Ekim 2025 Pazartesi günü yapılan On Numara çekilişinin sonuçları: