UEFA katsayıları, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) üyesi olan ülke federasyonlarını, Millî Futbol Takımlarını ve Avrupa Kupalarına katılan takımlarını sıralamakta kullandığı sisteme verilen isimdir. Peki, Ön eleme maçları ülke puanını etkiler mi? Ön eleme maçları ülke puanına etki ediyor mu?

Ön eleme maçları ülke puanını etkiler mi? Sorusu, Ön eleme maçları nedeniyle merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. UEFA katsayıları, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) üyesi olan ülke federasyonlarını, Millî Futbol Takımlarını ve Avrupa Kupalarına katılan takımlarını sıralamakta kullandığı sisteme verilen isimdir. Peki, Ön eleme maçları ülke puanını etkiler mi? Ön eleme maçları ülke puanına etki ediyor mu?

ÖN ELEME MAÇLARI ÜLKE PUANINI ETKİLER Mİ?

Eski sisteme göre ön eleme maçları ülke puanına etki ederdi fakat UEFA Uluslar Ligi'ne geçilmesi ile birlikte ülke puanı bu ligdeki mücadelelere göre belirlenmeye başladı.

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

2018-19 UEFA Uluslar Ligi, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk sezonudur. UEFA üyesi 55 millî futbol takımının katıldığı turnuvanın grup aşaması 6 Eylül - 20 Kasım 2018 tarihleri arasında final aşması ise 5-9 Haziran 2019 tarihleri arasında oynanmıştır.