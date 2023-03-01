TFF ve Kulüpler Birliği'nin depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza" yardım kampanyasına futbol camiasının önemli isimleri katıldı. Kampanyaya katılımlar tüm hızıyla devam ediyor. İzleyiciler programda toplam ne kadar bağış toplandı merak etti. Peki, Omuz Omuza kampanyasında kim ne kadar bağışladı, kaç TL? 1-2 Mart Omuz Omuza programında kim ne kadar bağış yaptı, toplam bağış ne kadar? İşte detaylar...

Depremzedeler için düzenlenen "Omuz omuza" kampanyası başladı! TFF'nin rekor bağışıyla açılış yapıldı. Peki, kim ne kadar bağış yaptı? Omuz Omuza kampanyasında kim ne kadar bağışladı, kaç TL? 1-2 Mart Omuz Omuza programında kim ne kadar bağış yaptı, toplam bağış ne kadar? İşte tüm rakamlar...

OMUZ OMUZA KAMPANYASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA?

Omuz Omuza bağış programı 1 Mart 2023 Çarşamba günü tüm spor kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Program saat 20:00 'da başlayacak.

A Spor, beIN Sports, Spor Smart, Sports TV, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8'in ortak canlı yayın gerçekleştireceği "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının startını 1 Mart'ta verilecek ve 15 Haziran'a kadar devam edecek.

OMUZ OMUZA BAĞIŞ PROGRAMINDA KİM NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

TFF ve Kulüpler Birliği'nin depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza" yardım kampanyasına futbol camiasının önemli isimleri katıldı. Spor kanallarının ortak düzenlediği yayında büyük bir maddi yardım hedefleniyor. TFF, 80 milyon liralık bağışla kampanyanın açılışını yaptı. Omuz Omuza' kampanyasında 1.5 saatte 195.7 milyon TL toplandı.

Toplanan bağış miktarları şöyle:

TFF: 80 milyon lira ve bin konteyner

Trendyol: 50 milyon lira

Iğdır Futbol Kulübü:5 milyon TL

Flo Ayakkabı: 5 milyon TL

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ: 2 milyon TL

Yeniköy Motors sahibi Nevzat Kaya: 3 milyon TL

Napoli futbolcusu Eljif Elmas: 100 bin euro

Bodrumspor: 1 milyon TL

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: İç saha maçları gelirleri + 10 milyon TL

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım tüm takım adına: 5 milyon TL

Rezan Epözdemir: 2 milyon TL

Pelin Türker: 50 konteyner

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 5 milyon TL

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: 7 milyon TL

Passolig Genel Müdürü Atıl Aykar: 5 Milyon TL

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu tüm takımı adına: 5 milyon TL

Belçika Kulübü Westerlo: 7 milyon TL bağışladı. Acun Ilıcalı, bu bağışı 10 milyon TL'ye yuvarladı.

TFF'DEN 80 MİLYON

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Milletimizin başı sağ olsun. Depremden hemen ilk günü TFF olarak 20 milyon TL bir bağışta bulunduk. Arkasından tüm kulüplerimiz 59 milyon Lira bir bağış yaptılar. Yine 1. Lig kulüplerimiz 5 milyon TL bağış yaptı. TFF'de bunun üzerine 16 milyon ekleyerek 80 milyon TL ile Omuz Omuza Kampanyasını açıyoruz. 100 konteynerin hemen siparişini verdik. 10 gün içerisinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapmaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.