Omuz Omuza kampanyasına hangi dünya yıldızları katıldı? Omuz omuza kampanyasında ne kadar bağış toplandı?
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Depremzedeler için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen Omuz Omuza yardım kampanyasının detayları futbolseverler tarafımdan merak ediliyor. Peki, Omuz Omuza kampanyasına hangi dünya yıldızları katıldı? Omuz omuza kampanyasında ne kadar bağış toplandı? Süper lig maçları şifresiz mi odu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Türk futbol dünyası, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardındandepremzedeler için düzenlenen ve ünlü yapımcı Acun Ilıcalının sunduğu Omuz Omuza yardım kampanyasında bir araya geldi. Kampanyaya dünyaca ünlü futbolculardan destek çağrısı geldi. Futbolseverler ise kampanyanın detaylarını merak ediyor. Peki, Omuz Omuza kampanyasına hangi dünya yıldızları katıldı? Omuz omuza kampanyasında ne kadar bağış toplandı? Süper lig maçları şifresiz mi oldu? Detaylar haberimizde...
Futbol camiasının depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza Türkiye" yardım kampanyasına telefonla katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig'de gelecek iki haftanın şifresiz olarak yayınlanacağı açıkladı. Buna göre yayıncı kuruluş lig maçların açık kanaldan şifresiz olarakiki hafta boyunca futbolseverler ile buluşturacak.
Alex de Souza, Hagi, Guardiola, İlkay Gündoğan, Elmander, Felipe Melo, Reece James, Gullit, Kaka, Jurgen Klopp, Sir Mo Fara,h Arteta, Ronald de, Boer Arsene Wenger gibi isimler yayına katılıp destek çağrısı yaptı.
Ünlü Televizyon Yapımcısı Acun Ilıcalı'nın sunduğudepremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan bağış miktarının 845,7 milyon lira olduğunu açıkladı.
Omuz Omuza kampanyasında toplanan önemli bağışlar şu şekilde:
- TFF: 80 milyon lira ve bin konteyner
- Trendyol: 50 milyon lira
- Iğdır Futbol Kulübü:5 milyon TL
- Flo Ayakkabı: 5 milyon TL
- Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ: 2 milyon TL
- Yeniköy Motors sahibi Nevzat Kaya: 3 milyon TL
- Napoli futbolcusu Eljif Elmas: 100 bin euro
- Bodrumspor: 1 milyon TL
- Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: İç saha maçları gelirleri + 20 milyon TL
- Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım tüm takım adına: 5 milyon TL
- Rezan Epözdemir: 2 milyon TL
- Pelin Türker: 50 konteyner
- Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 5 milyon TL
- Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: 7 milyon TL
- Passolig Genel Müdürü Atıl Aykar: 5 milyon TL
- İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu tüm takımı adına: 5 milyon TL
- Belçika Kulübü Westerlo: 7 milyon TL bağışladı. Acun Ilıcalı, bu bağışı 10 milyon TL'ye yuvarladı.
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,: Kulüp olarak 100 milyon TL + yaz ayına kadar devam edecek konteyner desteği
- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Kulüp adına 6 adet okul yaptırılacak
- Ergunlar Lojistik: 5 milyon TL
- AYEMDER: 6 milyon değerinde konteyner ekipmanları
- 1907 Fenerbahçe Derneği: 10 milyon TL
- Mehmet Evyap: 5 milyon lira
- PSG: 1 milyon euro
- Digiturk: 20 milyon TL
- Avrupa Kulüpler Birliği: 500 bin euro
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 500 milyon lira maliyetle 1000 konteyner ve 250 kalıcı konut
- MHK Başkanı Lale Orta: Hakem camiası olarak 1 milyon 612 bin 692 lira
- Kuşadasıspor: 1 milyon TL
- Türkerler Holding: 50 konteyner
- Ali Düşmez, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu: 100 konteyner
- Hakan Çalhanoğlu: A Milli Takım futbolcuları ile 6 milyon TL
- Tony Montana Sivasspor sponsoru: 1 milyon TL
- Suşehri Eğitim Vakfı: 1 milyon TL
- Dikran Gülmezgil: 2 milyon TL
- Juan Mata: 4 milyon lira
- Bafetimbi Gomis: 4 milyon lira
- Boluspor: 1 milyon lira
- Kasımpaşa Kulübü: 100 prefabrik ev
- Eyüpspor futbolcuları: 1 milyon lira
- Eyüpspor: Stat gelirleri ile 5 milyon TL
- Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ: 2 milyon TL
- Erdal Alkış: 3000 konteyner (200 milyon TL değerinde)
- Mehmet Cemiloğlu: 2 milyon TL
- Şevket Çelik: 2 milyon TL