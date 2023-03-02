Depremzedeler için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen Omuz Omuza yardım kampanyasının detayları futbolseverler tarafımdan merak ediliyor. Peki, Omuz Omuza kampanyasına hangi dünya yıldızları katıldı? Omuz omuza kampanyasında ne kadar bağış toplandı? Süper lig maçları şifresiz mi odu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Beşiktaş ne kadar bağış yaptı? Deprem yardımı Omuz Omuza kampanyasında BJK ne kadar bağış yaptı, ne kadar bağışladı?

Türk futbol dünyası, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardındandepremzedeler için düzenlenen ve ünlü yapımcı Acun Ilıcalının sunduğu Omuz Omuza yardım kampanyasında bir araya geldi. Kampanyaya dünyaca ünlü futbolculardan destek çağrısı geldi. Futbolseverler ise kampanyanın detaylarını merak ediyor. Peki, Omuz Omuza kampanyasına hangi dünya yıldızları katıldı? Omuz omuza kampanyasında ne kadar bağış toplandı? Süper lig maçları şifresiz mi oldu? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ OLDU?

Futbol camiasının depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza Türkiye" yardım kampanyasına telefonla katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig'de gelecek iki haftanın şifresiz olarak yayınlanacağı açıkladı. Buna göre yayıncı kuruluş lig maçların açık kanaldan şifresiz olarakiki hafta boyunca futbolseverler ile buluşturacak.

OMUZA KAMPANYASINA HANGİ DÜNYA YILDIZLAI KATILDI?

Alex de Souza, Hagi, Guardiola, İlkay Gündoğan, Elmander, Felipe Melo, Reece James, Gullit, Kaka, Jurgen Klopp, Sir Mo Fara,h Arteta, Ronald de, Boer Arsene Wenger gibi isimler yayına katılıp destek çağrısı yaptı.

OMUZ OMUZA KAMPANYASINDA NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

Ünlü Televizyon Yapımcısı Acun Ilıcalı'nın sunduğudepremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan bağış miktarının 845,7 milyon lira olduğunu açıkladı.

Omuz Omuza kampanyasında toplanan önemli bağışlar şu şekilde: