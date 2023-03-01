Kahramanmaraş depremi sonrası, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde ortak canlı yayınla bağış kampanyası düzenlenecektir. Program bugün yapılacak. Omuz Omuza programını canlı izlemek isteyenler, Omuz Omuza Canlı İzle! 1 Mart Omuz Omuza Deprem Bağış Kampanyası canlı yayın izle! Omuz Omuza canlı izleme linki var mı, nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, program canlı linki var mı?

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası futbol camiası, depremzedeler için uzun soluklu bir yardım kampanyasının startını bu akşam veriyor. Omuz Omuza programını canlı izlemek isteyenler internette, Omuz Omuza Canlı İzle! 1 Mart Omuz Omuza Deprem Bağış Kampanyası canlı yayın izle! Omuz Omuza canlı izleme linki var mı, nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Omuz Omuza canlı nereden izlenir? Omuz Omuza canlı yayın seyret!

OMUZ OMUZA KAMPANYASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Omuz Omuza bağış programı 1 Mart 2023 Çarşamba günü tüm spor kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Program saat 20:00 'da başlayacak.

OMUZ OMUZA BAĞIŞ PROGRAMI HANGİ KANALLARDA VERİLECEK?

A Spor, beIN Sports, Spor Smart, Sports TV, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8'in ortak canlı yayın gerçekleştireceği "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının startını 1 Mart'ta verilecek ve 15 Haziran'a kadar devam edecek.

OMUZ OMUZA BAĞIŞ PROGRAMINDA KİMLER OLACAK?

Kulüp başkanları, milli futbolcular, teknik direktörler, spor basını ve sanat camiasından önemli isimlerin katılacağı ortak yayına; Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Arsene Wenger, efsane futbolcular Kaka ve Guti gibi dünya futbolunun önde gelen isimleri de katkı sağlayacak.

OMUZ OMUZA BAĞIŞ PROGRAMI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Omuz Omuza programını tüm spor kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Program A Spor, beIN Sports, Spor Smart, Sports TV, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV8 'de canlı olarak verilecek. Bu kanalları televizyondan açarak Omuz Omuza bağış kampanyasını canlı takip edebilirsiniz ve izleyebilirsiniz.