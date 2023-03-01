Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası futbol camiası, depremzedeler için uzun soluklu bir yardım kampanyasının startını bu akşam veriyor. Omuz Omuza programına kimler katılacak merak edildi. Peki, Omuz Omuza bağış programına Fatih Terim katılacak mı? Fatih Terim programda var mı, yer alacak mı? İşte detaylar...

Fatih Terim bugünkü Omuz Omuza bağış kampanyasında olacak mı merak edildi. Peki, Omuz Omuza bağış programına Fatih Terim katılacak mı? Fatih Terim programda var mı, yer alacak mı? İşte ayrıntılar...

OMUZ OMUZA KAMPANYASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Spor, beIN Sports, Spor Smart, Sports TV, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8'in ortak canlı yayın gerçekleştireceği "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının startını 1 Mart'ta verilecek ve 15 Haziran'a kadar devam edecek.

Omuz Omuza kampanyası 1 Mart 2023 Çarşamba günü tüm spor kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Program saat 20:00 'da başlayacak.

OMUZ OMUZA PROGRAMINDA FATİH TERİM OLACAK MI?

Programda Türkiye'nin ve Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in de yer alacağı bilinmektedir.

Kulüp başkanları, milli futbolcular, teknik direktörler, spor basını ve sanat camiasından önemli isimlerin katılacağı ortak yayına; Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Arsene Wenger, efsane futbolcular Kaka ve Guti gibi dünya futbolunun önde gelen isimleri de katkı sağlayacak.