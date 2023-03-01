Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası futbol camiası, depremzedeler için uzun soluklu bir yardım kampanyasının startını bu akşam veriyor. Omuz Omuza programını tam saatinde izlemek isteyenler, Omuz Omuza bağış programı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? 1 Mart 2023 Omuz Omuza kampanyası hangi kanallarda yayınlanacak? araştırması yapıyor. Peki, Omuz omuza programı hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol dünyası depremzedeler için "Omuz Omuza" veriyor! Ortak canlı yayına dünyaca ünlü isimler katılacak. Peki, Omuz Omuza bağış programı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? 1 Mart 2023 Omuz Omuza kampanyası hangi kanallarda yayınlanacak? Omuz Omuza programı TV8'de var mı? Omuz Omuza programı tüm kanallarda canlı verilecek mi? İşte ayrıntılar...

OMUZ OMUZA KAMPANYASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Omuz Omuza bağış programı 1 Mart 2023 Çarşamba günü tüm spor kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Program saat 20:00 'da başlayacak.

OMUZ OMUZA BAĞIŞ PROGRAMI HANGİ KANALLARDA VERİLECEK?

A Spor, beIN Sports, Spor Smart, Sports TV, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8'in ortak canlı yayın gerçekleştireceği "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının startını 1 Mart'ta verilecek ve 15 Haziran'a kadar devam edecek.

OMUZ OMUZA BAĞIŞ PROGRAMINDA KİMLER OLACAK?

Kulüp başkanları, milli futbolcular, teknik direktörler, spor basını ve sanat camiasından önemli isimlerin katılacağı ortak yayına; Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Arsene Wenger, efsane futbolcular Kaka ve Guti gibi dünya futbolunun önde gelen isimleri de katkı sağlayacak.